Департамент статистики: у 88 отцов в Эстонии — 10 и более детей

Больше всего отцов проживает в Харьюмаа (129 200) и меньше всего на Хийумаа (2 600). Что касается доли отцов среди всех мужчин уезда, то картина обратная — самая высокая доля отцов на Хийумаа (55%) и самая низкая в Харьюмаа (45,8%).

Statistikaamet

В среднем, на одного отца приходится 1,91 ребенка. Один ребенок — у 37,7% отцов, двое детей — у 41,7%. У 15% — три ребенка, у 3,8% — четыре, у 1,2% — пятеро детей. У 88 отцов — 10 и более детей.

Более половины отцов имеют среднее образование, треть — высшее и менее четверти отцов имеют основное образование. По данным регистра занятости, уровень занятости отцов на сентябрь составлял 61%. В возрасте до 50 лет трудоустроены более 75% отцов.