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Ее погубила красота. По-американски. Куда исчезла актриса с эстонскими корнями Мина Сувари?
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Художественный вкус. История тренера Ларисы Горбуновой, которая сохранила в Эстонии целый вид спорта
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30 октября — день тренера
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ГОРОСКОП | Тельцов предадут, Весы могут заболеть, а Львам повезет в любви. Что ждет вас и ваших близких с 19 по 25 июля
НЕ МОЛЧИ: как ты можешь помочь жертвам домашнего насилия?
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ВИДЕО | “Мне казалось, что это нормально, что я не заслуживаю большего”. Татьяна Космынина и другие эстонские актрисы читают истории о семейном насилии
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НЕ МОЛЧИ: расскажи свою историю преодоления домашнего насилия
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Выходим в море! Как в Эстонии приобщиться к парусному спорту
Мое путешествие в ЮАР: два океана, пингвины и вино
Проект-преображение: "Новая Я" с JANA!
JANA в июле: цветочное счастье Татьяны Тридворновой, дом и сад Эвелины Ведом, магическая Эстония, цифровая диета и все о жизни в городе у моря
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Елена Ханга: Главная проблема в том, что люди друг друга не слышат
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Тест JANA: автозагары - идеальное решение для нашего изменчивого лета
Цитаты об умении быть собой: все остальные места уже заняты
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Гид по Португалии от “Мисс Нарва”: главное - улыбаться и кивать!
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Из тени – в цвет: 7 автозагаров нового поколения
Модный эксперимент JANA: это plus-size, детка!
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Подписка на JANA в июне: членство в клубе JANA VIP плюс серьги в подарок
Сержант Екатерина Белозерова: все трудности окупаются
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Уроженка Эстонии Олеся и ее счастье из Гамбии Фандинг: мы изо всех сил боремся за наши отношения
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Письмо редактора JANA: ошибка выжившего
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Лейтенант Елизавета Каледина: в армии не будет просто, но уж скучно не будет 100%
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Как девушка из Пярну нашла свое счастье в Израиле: пробовать и брать от жизни нужно все
Эстонская модель plus-size Виктория Скрынник: менять себя ради стрелки на весах — идиотизм
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JANA в июне: весомые достоинства плюс-сайза, гид по эстонскому лету, карьера в армии и приятная летняя цена!
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Елена (Нарва, Эстония) и Матиас (Аргентина): семья — это большая внутренняя работа двух любящих людей!
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Капитан Оксана Вингисаар: сын расстраивается, что не могу взять его на стрельбы
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Марина Кальюранд: я – русская, мне было больно слушать, как нас называют “тибла”
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Кристина Каллас — в интервью JANA: коалиция центристов с EKRE разрушила то, что мы создавали 25 лет
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Мария Вие: на Кубе чувствуешь себя, как в кино!
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Тест от JANA. Хорошо ли вы помните "Звездные войны"?
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Как собрать свой Эрмитаж и разбогатеть
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Тень победы: кто помогает эстонским ветеранам ВОВ и почему делает это тайно
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В кадр сериала "Игра престолов" попал стакан с кофе из Starbucks
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