"Выходишь на поле – и кайфуешь". Правила жизни Анастасии Морковкиной

Первое правило мяча – он должен быть накачан.

Я веду тренировки на эстонском языке, и мама заметила, что я начала говорить по-русски с акцентом.

Когда я начинала играть в футбол, то не думала ни о какой зарплате. Я даже не думала, что где-то кто-то получает за это деньги.

Наши футболистки параллельно с игрой работают или учатся, или сидят дома с детьми в декрете. Последних, кстати, очень много.

В 2013 году мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Играли немецким «Вольфсбургом». Крупно проиграли. У них в составе были лучшие игроки мира Надин Кесслер и Нилла Фишер с контрактами по 70–80 тысяч в год...