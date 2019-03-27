"Выходишь на поле – и кайфуешь". Правила жизни Анастасии Морковкиной
Накануне старта футбольного сезона Jana узнала, по каким правилам живет лучший эстонский бомбардир, а ныне главный тренер «Пярну» Анастасия Морковкина (37).
Накануне старта футбольного сезона Jana узнала, по каким правилам живет лучший эстонский бомбардир, а ныне главный тренер «Пярну» Анастасия Морковкина (37).
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