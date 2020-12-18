ФОТО | Мило или странно? Женщина каждый год наряжает елку, которой уже 98 лет

83-летняя жительница английского Чешира Кэти Фёрт до сих пор каждое Рождество украшает елку, которую ее родители купили 98 лет назад. Ель сделана из гусиных перьев, и Кэти наряжает ее теми же украшениями, что и десятки лет назад.

Как рассказала Кэти в интервью BBC, эту елку ее родители купили в 1922 году, вероятно, на городском рынке в Уоррингтоне. Сама Миссис Фёрт, которая родилась в 30-х, до сих пор помнит, с каким удовольствием наблюдала, как ее мать зажигала маленькие свечи в ветвях, сделанных из гусиных перьев.

С тех пор ель пережила уже 4 поколения — с 1973 года женщина украшала его со своими детьми, а теперь ей помогают и внуки.

Миссис Фёрт признает, что дерево уже выглядит довольно невзрачным и потрепанным, но все же планирует сохранить семейную традицию и передать ее своим сыновьям.