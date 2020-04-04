ФОТО И ВИДЕО | Как сделать маску для лица своими руками

Швея из Курсессареской больницы Аннели Хансалу создала обучающее видео, как самостоятельно сделать маску для лица. Журнал Pere ja Kodu опубликовал его вместе с инструкциями Департамента защиты прав потребителей и технического надзора и рекомендациями, где, как и когда маску нужно носить.
Самодельные маски подходят для индивидуального использования, они обеспечивают некоторую защиту, но не могут гарантировать защиту от коронавируса. Респиратор обеспечивает лучшую защиту, чем обычная медицинская или хирургическая маска. Для предотвращения распространения вирусной инфекции обычно рекомендуются маски с индексом фильтрации N95 или выше.
Тем не менее, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в сотрудничестве с экспертами из Тартуского университета и Таллиннского технического университета (TalTech) разработал руководство по изготовлению защитных масок как для частных лиц, так и для предприятий.
По словам генерального директора Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каура Каяка, это связано с большой нехваткой защитных масок. “В ситуации, когда во всем мире ощущается нехватка масок и их поставки задерживаются, мы должны найти быстрые и альтернативные способы изготовления защитных масок. Вот почему мы составили два руководства — одно для компаний, которые могут производить маски, а другое для людей, которые хотят сами сшить себе маску”, - сказал Каяк.
Реэт Мяндар, профессор кафедры микробиологии в Тартуском университете, также разделяет это мнение: “В настоящее время мы достигли ситуации, когда разумно относиться ко всем людям как к потенциально заразным. Многие носители вируса не имеют симптомов или они выражены очень слабо. Либо симптомы могут еще не проявиться, а человек за 1-2 дня до их появления уже очень заразен. Ношение маски в общественных местах (магазин, аптека, медицинское учреждение, общественный транспорт) помогает нам предотвратить заболевание”.
Рекомендации по изготовлению самодельной маски:
Тканевая маска должна быть сшита из материалов, которые выдерживают стирку и нагревание до 60 градусов.
Подходящими материалами для изготовления маски являются салфетки и полотенца из микрофибры, кухонные полотенца из более плотных тканей и наволочки с антимикробными свойствами.
Материал должен быть воздухопроницаемым.
Материал маски должен быть не слишком жестким, он должен лего принимать форму лица и быть комфортным для кожи, чтобы не было желания постоянно поправлять маску — каждый раз, когда вы касаетесь маски руками, это дополнительно ее загрязняет и, следовательно, повышает риск заболеть.
Маска может крепиться за ушами с помощью резинок или завязок, но с завязками это будет делать сложнее.
Перед созданием маски инструменты (например, ножницы) и руки должны быть вымыты и продезинфицированы.
Ношение маски помогает предотвратить распространение вируса, особенно в общественных местах, таких как магазины, аптеки, медицинские учреждения, общественный транспорт и т. д. Как правило, нет необходимости носить защитную маску дома или на улице. Самодельная маска не эквивалентна медицинской маске и не предотвращает распространение вируса, но ношение такой маски, наряду с другими профилактическими мерами, может снизить риск воздушно-капельного заражения и инфицирования других людей.
Согласно различным исследованиям, самодельная маска, в зависимости от используемого материала, может удерживать 30%, в случае более плотного материала — до 50% мелких частиц. Если вирусная частица распространяется вместе с каплями слюны, маска с большей вероятностью ее задержит. Однако сама по себе вирусная частица настолько мала, что никакая самодельная маска не сможет ее удержать.
Каким образом маска снижает риск заражения?
1. Капли слюны, которые могут содержать вирус, при выдохе не оседают на поверхностях вокруг, а остаются на маске. 2. Маска снижает количество прикосновений к лицу и, таким образом, помогает предотвратить передачу вирусов через прикосновение руками к слизистым оболочкам и глазам, и наоборот — зараженный человек не касается своих глаз или носа и не переносит затем вирус при помощи рук на дверные ручки, полки магазинов и т. д.. 3. Ношение маски поможет вам помнить о соблюдении других требований безопасности.
Материал, из которого маска изготавливается в домашних условиях, должен обладать тремя наиболее важными свойствами:
1. Плотность. Она должна быть достаточно для того, чтобы, по крайней мере, немного большие частицы вируса захватывались водителем, когда частица вируса прикрепляется к каплям слюны. 2. Воздухопроницаемость. Это необходимо комфортного дыхания. 3. Чистота. Например, ткань, из которой изготовлен мешок для пылесоса, имеет те же свойства в отношении улавливания частиц, что и хирургическая маска, однако дышать через нее человеку будет трудно.
Рекомендации по ношению самодельной маски:
Маска должна хорошо облегать лицо, чтобы рот и нос были закрыты.
Через маску должно быть удобно дышать.
Маска не должна быть влажной. Влажная маска должна заменяться каждые 2-3 часа, в зависимости от выбранного материала. При постоянном использовании маски один человек носит в среднем 4-5 штук в день.
После использования маску следует поместить в закрытый пластиковый пакет, поместить непосредственно в стиральную машину или в мусорное ведро. Ни при каких обстоятельствах не следует оставлять использованную маску лежащей на столе или любой другой поверхности.
Если маска предполагает повторное использование, ее необходимо стирать в стиральной машине при температуре не менее 60 градусов, а затем прогладить или прогреть в духовке при температуре 60 градусов (при этом маска должна находиться в подвешенном состоянии и не касаться никаких поверхностей внутри духовки).
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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