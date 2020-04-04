ФОТО И ВИДЕО | Как сделать маску для лица своими руками

Самодельные маски подходят для индивидуального использования, они обеспечивают некоторую защиту, но не могут гарантировать защиту от коронавируса. Респиратор обеспечивает лучшую защиту, чем обычная медицинская или хирургическая маска. Для предотвращения распространения вирусной инфекции обычно рекомендуются маски с индексом фильтрации N95 или выше.

Тем не менее, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в сотрудничестве с экспертами из Тартуского университета и Таллиннского технического университета (TalTech) разработал руководство по изготовлению защитных масок как для частных лиц, так и для предприятий.

По словам генерального директора Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каура Каяка, это связано с большой нехваткой защитных масок. “В ситуации, когда во всем мире ощущается нехватка масок и их поставки задерживаются, мы должны найти быстрые и альтернативные способы изготовления защитных масок. Вот почему мы составили два руководства — одно для компаний, которые могут производить маски, а другое для людей, которые хотят сами сшить себе маску”, - сказал Каяк.