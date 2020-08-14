14.08.2020, 08:25

5 причин предпочесть интернет-шопинг в Эстонии

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5 причин предпочесть интернет-шопинг в Эстонии
Photo by cottonbro from Pexels

Весенние месяцы принесли большие изменения в жизненный уклад многих людей. Из-за введенных ограничений закрылись торговые центры, а заменой походам в магазин для многих стал интернет-шопинг, который, возможно, даже оказался единственным способом приобретения необходимого товара. Хотя покупки в интернет-магазинах становятся всё более будничным явлением среди жителей Эстонии и во время чрезвычайного положения число покупок, сделанных через интернет, увеличилось сверх всяких ожиданий, всё же встречаются и такие люди (особенно среди пожилых), которые еще не пробовали или не осмеливаются это делать. Исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт ниже представляет 5 преимуществ, ради которых пожилые люди могли бы рассмотреть возможность совершения покупок в эстонских интернет-магазинах.

1. Интернет-шопинг безопасен. На самом деле совершение покупок в интернет-магазинах более ориентировано на потребителя, чем покупки в обычных магазинах, и хотя может показаться, что “покупаешь кота в мешке”, то есть товар нельзя сразу же осмотреть или пощупать, покупатель имеет право и возможность вернуть товар, купленный в интернет-магазине, в течение 14 дней после получения покупки — конечно, в том случае, если товар не использовался и не поврежден. Необходимо иметь в виду, что нельзя возвратить продукты питания, лекарственные препараты, прессу и прочий скоропортящийся товар. Кроме того, например, при оплате банковской картой можно, при необходимости, в течение года получить деньги обратно, обратившись в банк (если торговец не доставил товар, товар не был получен, есть претензии, и т. п.). Все это относится и к тому случаю, когда продавцом товара является коммерческое предприятие. Просто важно знать что, если продавец является физическим лицом — например, кто-то продает вам товар из рук в руки, вы видите объявление какого-то частного лица в социальной сети, и т. п. — законодательная защита и права потребителей не распространяются на купленные у него изделия и услуги. В случае проблем при покупке у частного лица нельзя получить помощь и от Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Кроме того, всегда стоит покупать товары у эстонских предприятий. Если вы знаете, что такая компания существует, вы и раньше слышали о ней, и это эстонская компания — вы можете быть уверены, что получите товар быстро и безопасно, без каких-либо проблем. Помимо этого, при желании вы можете вернуть товар в течение 14 дней, и торговец будет обязан вернуть вам деньги также в течение 14 дней.

2. Удобство и экономия времени. Посещая интернет-магазины, находя там товары и сравнивая цены, можно сэкономить значительное количество времени и денег, а также это чрезвычайно удобно. Кроме того, вы можете найти для себя что-то подходящее или совершенно новое, чего ранее вы не замечали в магазине. Также перед совершением покупки вы можете удобно и без помех ознакомиться с информацией об изделии, пообщаться с продавцом, а также поискать альтернативные изделия, сравнить их цены и сроки поставки, без необходимости посещать целый ряд магазинов.

3. Широкий ассортимент. Он особенно важен для людей, проживающих в сельской местности, где магазины расположены далеко или вообще отсутствуют. В деревнях и маленьких городках в магазинах не всегда могут быть в продаже именно те предметы одежды, бытовая утварь, лекарства или мебель, которые вы хотите иметь у себя дома. Однако в интернет-магазинах есть возможность приобщиться к такому же (если не большему) ассортименту товаров, как и в торговых центрах крупных городов — будь то бытовая техника, строительные и садовые принадлежности, транспортные средства и другие необходимые вещи.

4. Товар с доставкой на дом. Одно из преимуществ интернет-шопинга заключается в том, что заказанный товар доставляется либо на дом, либо в ближайший посылочный автомат. Так многие используют интернет-шопинг для заказа именно крупногабаритных изделий, таких как мебель или строительные материалы, поскольку доставка на дом организована удобно для клиента и недорого. Многие интернет-магазины предлагают бесплатную или более дешевую транспортировку при превышении определенной суммы покупки; либо, вне зависимости от суммы покупки, предлагается быстрая и бесплатная услуга курьерской доставки по всей стране. Очень часто людям не хватает заказа по интернету, когда они задумываются, как им получить товар из магазина, расположенного в 100 км от их дома. Большинство же эстонских интернет-магазинов предлагают доставку товара на дом в течение нескольких дней по всей Эстонии бесплатно или при сумме покупки до нескольких десятков евро — даже в случае крупногабаритных товаров! Безусловно, прежде чем совершать покупку, следует тщательно ознакомиться с условиями доставки интернет-магазина, чтобы избежать впоследствии неприятностей или недоразумений.

5. Бесконтактный шопинг. Бесконтактный заказ товаров в интернет-магазинах стал во время чрезвычайного положения желательным и предпочтительным способом совершения покупок. Товар, купленный в интернет-магазине, доставляется в посылочный автомат или курьером на дом, без всякого контакта с клиентом. Забота о собственном здоровье и здоровье своих близких имеет первостепенное значение, поэтому во время вспышек вирусных заболеваний бесконтактный шопинг играет важную роль в защите здоровья людей, входящих в группу риска.

Если есть сомнения, то обратитесь за советом или помощью, прежде чем сделать покупку!
Если вы собираетесь сделать покупку через интернет, но не уверены в том, как товары будет доставлен на дом, или в том, действительно ли интернет-магазин существует, обратитесь за помощью к членам семьи или друзьям, заслуживающим доверия и имеющим опыт интернет-шопинга. Информацию об изделии или об условиях доставки вы также можете запросить информацию и у самого интернет-магазина – через форму обратной связи, по электронной почте или по телефону. Отдавайте предпочтение эстонским интернет-магазинам, чтобы в течение 14 дней иметь право на возврат товара и на правовую защиту Европейского союза.


Если у вас есть доступ к компьютеру, планшету или смартфон с выходом в интернет, но нет уверенности в том, как осуществлять интернет-шопинг, обратитесь за помощью к члену семьи или близкому другу, которому вы доверяете и который поможет вам оформить вашу первую покупку через интернет. При совершении первой покупки в интернет-магазине у многих есть сомнения в том, похоже ли изделие на его изображение, и точно ли оно будет доставлено, но, как правило, сомнения рассеиваются уже после первой пары-тройки успешных заказов. В основном, покупки в эстонских интернет-магазинах безопасны — в подтверждение этому около 120 эстонских интернет-магазинов носят на своем сайте знак доверия “Turvaline ostukoht” (“Безопасное место для покупок”), выдаваемый Эстонским союзом электронной торговли. Так что всегда стоит также убедиться, что на сайте интернет-магазина имеется знак доверия “Безопасное место для покупок”.

Исполнительный директор Эстонского союза электронной торговли Тыну Вяэт Pressifoto