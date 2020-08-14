5 причин предпочесть интернет-шопинг в Эстонии

1. Интернет-шопинг безопасен. На самом деле совершение покупок в интернет-магазинах более ориентировано на потребителя, чем покупки в обычных магазинах, и хотя может показаться, что “покупаешь кота в мешке”, то есть товар нельзя сразу же осмотреть или пощупать, покупатель имеет право и возможность вернуть товар, купленный в интернет-магазине, в течение 14 дней после получения покупки — конечно, в том случае, если товар не использовался и не поврежден. Необходимо иметь в виду, что нельзя возвратить продукты питания, лекарственные препараты, прессу и прочий скоропортящийся товар. Кроме того, например, при оплате банковской картой можно, при необходимости, в течение года получить деньги обратно, обратившись в банк (если торговец не доставил товар, товар не был получен, есть претензии, и т. п.). Все это относится и к тому случаю, когда продавцом товара является коммерческое предприятие. Просто важно знать что, если продавец является физическим лицом — например, кто-то продает вам товар из рук в руки, вы видите объявление какого-то частного лица в социальной сети, и т. п. — законодательная защита и права потребителей не распространяются на купленные у него изделия и услуги. В случае проблем при покупке у частного лица нельзя получить помощь и от Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Кроме того, всегда стоит покупать товары у эстонских предприятий. Если вы знаете, что такая компания существует, вы и раньше слышали о ней, и это эстонская компания — вы можете быть уверены, что получите товар быстро и безопасно, без каких-либо проблем. Помимо этого, при желании вы можете вернуть товар в течение 14 дней, и торговец будет обязан вернуть вам деньги также в течение 14 дней.

2. Удобство и экономия времени. Посещая интернет-магазины, находя там товары и сравнивая цены, можно сэкономить значительное количество времени и денег, а также это чрезвычайно удобно. Кроме того, вы можете найти для себя что-то подходящее или совершенно новое, чего ранее вы не замечали в магазине. Также перед совершением покупки вы можете удобно и без помех ознакомиться с информацией об изделии, пообщаться с продавцом, а также поискать альтернативные изделия, сравнить их цены и сроки поставки, без необходимости посещать целый ряд магазинов.