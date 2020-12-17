15 советов, как отпраздновать Рождество без ущерба для окружающей среды и бюджета

Руководитель социально ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс рекомендует перед праздниками задуматься над тем, что по-настоящему важно для наших близких, и составить список подарков и продуктов, чтобы избежать ненужных трат.
Елка
- Самым экологически чистым выбором является настоящая ель, которую потом можно утилизировать путем сжигания или компостирования.
- Искусственная ель не осыпается и не нужно беспокоиться о том, как вынести ее из квартиры. В случае с искусственной елкой прекрасным вариантом может стать ее аренда — елка может годами служить разным семьям, если за ней хорошо ухаживать.
- Пластиковую елку не стоит часто менять, но, если она уже пришла в негодность, елку надо обязательно направить на переработку, потому что пластик загрязняет на окружающую среду.
- Разумеется, ставить елку совсем необязательно — ее роль может выполнить любое комнатное растение, на которое можно повесить новогодние украшения!
- Не пренебрегайте елочными игрушками, оставшимися от бабушек и дедушек! Они создают приятную атмосферу ностальгии, а о некоторых из них наверняка можно рассказать интересную историю!
- Совершите поездку всей семьей в парк или в красивое место и взгляните на природу с другой стороны: какую шишку можно превратить в елочную игрушку?
- А если вы хотите окунуться в еще более далекое прошлое, то можете нарядить елку с помощью имбирных пряников! Детям очень нравится украшать пипаркооки глазурью, и они будут гордиться тем, что сделанный ими пряник висит на елке!
- Существует множество материалов для изготовления украшений — если фантазия работает, будет достаточно клея и цветной бумаги! И если вы не помните, как вырезать снежинки из бумаги — вспоминайте!
Подарки и упаковка
- Изобретательность пригодится и при упаковке подарков! Почему бы не использовать обычные бумажные пакеты, украсив их рождественскими рисунками? Также на пакет можно наклеить разные аппликации!
Пример: Бумажный пакет для покупок, который теперь можно использовать в качестве подарочного пакета (фото Кярилин Кухлап, опубликованное в группе на FB Tarbime Targalt, на пакете рисунок ее маленькой дочери)
- Если вы планируете посетить соседей, сделайте им подарок для всей семьи, а не для каждого человека в отдельности. - Поддержите местных производителей и подарите, например, хуторскую продукцию ручной работы: мед, чай, вязаные носки или перчатки. - Лучшим подарком будет тот, который вызовет эмоции и останется в памяти. Важно качество, а не количество.
Рождественские блюда
- Самое важное ключевое слово — планирование! Если вы собираетесь в магазин, сначала составьте список, загляните в кухонные шкафы и холодильник, чтобы не покупать то, что уже есть в наличии. - Продумайте количество, изучите рецепты. Даже если что-то останется, это можно использовать при приготовлении разных новых блюд! Мусорное ведро должно быть последней альтернативой! - А если вы планируете отправиться в гости, то на всякий случай стоит взять с собой контейнеры для еды, чтобы хозяева могли упаковать лишние вкусности вам домой, если они считают, что не съедят все сами.
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