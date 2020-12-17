15 советов, как отпраздновать Рождество без ущерба для окружающей среды и бюджета

Елка

- Самым экологически чистым выбором является настоящая ель, которую потом можно утилизировать путем сжигания или компостирования.

- Искусственная ель не осыпается и не нужно беспокоиться о том, как вынести ее из квартиры. В случае с искусственной елкой прекрасным вариантом может стать ее аренда — елка может годами служить разным семьям, если за ней хорошо ухаживать.

- Пластиковую елку не стоит часто менять, но, если она уже пришла в негодность, елку надо обязательно направить на переработку, потому что пластик загрязняет на окружающую среду.

- Разумеется, ставить елку совсем необязательно — ее роль может выполнить любое комнатное растение, на которое можно повесить новогодние украшения!

Украшения

- Не пренебрегайте елочными игрушками, оставшимися от бабушек и дедушек! Они создают приятную атмосферу ностальгии, а о некоторых из них наверняка можно рассказать интересную историю!

- Совершите поездку всей семьей в парк или в красивое место и взгляните на природу с другой стороны: какую шишку можно превратить в елочную игрушку?

- А если вы хотите окунуться в еще более далекое прошлое, то можете нарядить елку с помощью имбирных пряников! Детям очень нравится украшать пипаркооки глазурью, и они будут гордиться тем, что сделанный ими пряник висит на елке!

- Существует множество материалов для изготовления украшений — если фантазия работает, будет достаточно клея и цветной бумаги! И если вы не помните, как вырезать снежинки из бумаги — вспоминайте!

Подарки и упаковка

- Изобретательность пригодится и при упаковке подарков! Почему бы не использовать обычные бумажные пакеты, украсив их рождественскими рисунками? Также на пакет можно наклеить разные аппликации!

Пример: Бумажный пакет для покупок, который теперь можно использовать в качестве подарочного пакета (фото Кярилин Кухлап, опубликованное в группе на FB Tarbime Targalt, на пакете рисунок ее маленькой дочери)

Foto: Kärilin Kuhlap



