Жителей Эстонии призвали во время пасхальных праздников оставаться дома и помнить о правиле 2+2

Так, премьер-министр Юри Ратас предупредил, что даже во время наступающих больших праздников необходимо оставаться дома и следовать правилу 2+2. По словам премьер-министра, семьи не должны собираться в большом количестве. Кроме того, Ратас напомнил, что в связи со сложившйся ситуацией нужно быть особенно осторожными и внимательными к пожилым людям.

Министр народонаселения Рийна Солман также обратила внимание на недопустимость массовых собраний людей в течение наступающих пасхальных праздников. Она отметила, что в этом году праздник придется отметить дома и не так, как обычно.

Накануне, отвечая на вопрос ERR, Рийна Солман сказала: “Существуют различные обряды и традиции — крестные ходы, мессы, общественные богослужения — все их нужно в этом году отменить. Просто для того, чтобы сохранить здоровье и друг друга”. Предстоящие богослужения Страстной недели и празднование Пасхи пройдут в католических, протестантских и лютеранских церквях Эстонии в закрытом режиме.

Для тех, кто привык посещать местные праздничные пасхальные службы, онлайн-трансляции организует ERR. Также можно посмотреть трансляцию пасхальных служб на YouTube-канале католического Собора святых Петра и Павла, православные службы будут доступны на YouTube-канале Таллиннской церкви иконы Божией Матери. Также онлайн можно будет подключиться к пасхальным богослужениям во многих других храмах по всему миру.

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