В субботу в Ласнамяэ пройдет большой бесплатный квест
В субботу, 25 января, в 12.00 начнется мероприятие “LasnaQuest“ — познавательная игра по Ласнамяэ, которая в этот раз пройдет по району Сикупилли, Паэ и Юлемисте.
В субботу, 25 января, в 12.00 начнется мероприятие “LasnaQuest“ — познавательная игра по Ласнамяэ, которая в этот раз пройдет по району Сикупилли, Паэ и Юлемисте.
Участников ждут:
• Загадки, которые прячутся в самом, казалось бы, обычном районе;
• Веселая атмосфера (квест проходит в командах — макс. 5 человек);
• Творческие задания;
• Новый взгляд на все старые любимым местам, в которых ты давно не бывал;
• Ориентирование в дворовых лабиринтах.
Для участия нужно:
• ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрироваться по ссылке https://bit.ly/2uII0Dj,
• ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь заряженный телефон с Интернетом,
• Желательно взять с собой powerbank для дополнительной зарядки,
• Одеться тепло.
Узнать остальные подробности и задать вопросы можно на странице мероприятия в Facebook - www.facebook.com/events/858172367965373/.
Квест — абсолютно бесплатный, кроме того, организаторы подготовили различные призы. Продолжительность квеста примерно 2-2,5 часа, она зависит от того, как быстро ваша команда будет отгадывать задания и передвигаться между точками.
Старт квеста — с 12 до 14 часов в торговом центре T1, на первом этаже около магазина Douglas (найти место старта можно будет по флагам Lasnaidee).
Lasna-Quest мероприятие проходит в рамках программы Ландшафтной квест игры, которую организуют в сотрудничестве с Lasnaidee/Ласнаидея и Youth Club Active. Программу поддерживает Британский Совет и торговый центр Т1.
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