В субботу в Ласнамяэ пройдет большой бесплатный квест

Участников ждут:

• Загадки, которые прячутся в самом, казалось бы, обычном районе;

• Веселая атмосфера (квест проходит в командах — макс. 5 человек);

• Творческие задания;

• Новый взгляд на все старые любимым местам, в которых ты давно не бывал;

• Ориентирование в дворовых лабиринтах.

Для участия нужно:

• ОБЯЗАТЕЛЬНО зарегистрироваться по ссылке https://bit.ly/2uII0Dj,

• ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь заряженный телефон с Интернетом,

• Желательно взять с собой powerbank для дополнительной зарядки,

• Одеться тепло.

Узнать остальные подробности и задать вопросы можно на странице мероприятия в Facebook - www.facebook.com/events/858172367965373/.

Квест — абсолютно бесплатный, кроме того, организаторы подготовили различные призы. Продолжительность квеста примерно 2-2,5 часа, она зависит от того, как быстро ваша команда будет отгадывать задания и передвигаться между точками.

Старт квеста — с 12 до 14 часов в торговом центре T1, на первом этаже около магазина Douglas (найти место старта можно будет по флагам Lasnaidee).

Lasna-Quest мероприятие проходит в рамках программы Ландшафтной квест игры, которую организуют в сотрудничестве с Lasnaidee/Ласнаидея и Youth Club Active. Программу поддерживает Британский Совет и торговый центр Т1.