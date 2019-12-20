В 2019 году в Таллинне родилось больше мальчиков

За предыдущий год (с января по декабрь 2018 года) Таллиннский Департамент ЗАГС зарегистрировал 5167 рождений. Мальчиков родилось в прошлом году 2647, девочек – 2520.

Как сообщил Департамент записи актов гражданского состояния, все желаемые зарегистрированные имена младенцев соответствовали действующему Эстонскому закону об именах.