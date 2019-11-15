15.11.2019, 15:27

ТОП-30 лучших ресторанов Эстонии: опубликован путеводитель White Guide 2020


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ТОП-30 лучших ресторанов Эстонии: опубликован путеводитель White Guide 2020
Photo by Chan Walrus from Pexels

White Guide — региональный путеводитель по ресторанам, оказывающий заметное влияние на развитие кулинарного искусства и ресторанной культуры в Северных странах. Путеводитель — это символ качества, его цель — помочь гурманам ориентироваться в первоклассных ресторанах.

Впервые эстонские рестораны были оценены на основании методики White Guide Nordic в 2015 году. С тех пор ежегодно в список входит порядка 100 ресторанов от Хийумаа до Нарвы.

Путеводитель разделен на 2 части: первая — это ТОП 30 эстонских ресторанов, вторая — это список специальных рекомендаций. Для каждого ресторана авторами путеводителя составляется описание, которое позволяет понять, чем выделяется данное заведение из общей массы.

В своей оценке путеводитель придерживается собственной методики — 30 представителей гастрономических СМИ (12 эстонских и 18 зарубежных) оценивают каждое заведение несколько раз, анонимно (самостоятельно выбирая блюдо и оплачивая счет) и в разное время в течение года, соблюдая принцип, чтобы половина оценивающих экспертов была из Эстонии и половина — из-за границы. Оценивается не только непосредственно меню и карта напитков, но и интерьер, и обслуживание.

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В этом году в основные категории путеводителя вошли следующие рестораны:

РЕСТОРАНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСТЕР-КЛАССА:

NOA Chef’s Hall

180 Degrees by Matthias Diether

Ö

РЕСТОРАНЫ МАСТЕР-КЛАССА:

Puri Chef’s Side

Alexander

Ore

Juur

Art Priori

GMP Pühajärve Restaurant

РЕСТОРАНЫ ВЫСОКОГО КЛАССА:

Horisont Restaurant & Bar

Tchaikovsky

Leib

Tabac

Rannahotell Restaurant

Puri a la Carte

Hõlm

Fotografiska

NOA

Ribe

Ruhe

Härg

Moon

Farm

Tuljak

SÖE

Cru

Wicca

Joyce

Mantel&Korsten

Koma Pühaste õlleresto

Kolm Sibulat

Kalarestoran Ku Kuu

Еще более 60 ресторанов попали в список очень хороших и ресторанов хорошего уровня. Полный список White Guide 2020 с описаниями можно найти здесь (на английском и эстонском): https://flavoursofestonia.com/restoranijuht/

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