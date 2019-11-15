ТОП-30 лучших ресторанов Эстонии: опубликован путеводитель White Guide 2020

Впервые эстонские рестораны были оценены на основании методики White Guide Nordic в 2015 году. С тех пор ежегодно в список входит порядка 100 ресторанов от Хийумаа до Нарвы.

Путеводитель разделен на 2 части: первая — это ТОП 30 эстонских ресторанов, вторая — это список специальных рекомендаций. Для каждого ресторана авторами путеводителя составляется описание, которое позволяет понять, чем выделяется данное заведение из общей массы.

В своей оценке путеводитель придерживается собственной методики — 30 представителей гастрономических СМИ (12 эстонских и 18 зарубежных) оценивают каждое заведение несколько раз, анонимно (самостоятельно выбирая блюдо и оплачивая счет) и в разное время в течение года, соблюдая принцип, чтобы половина оценивающих экспертов была из Эстонии и половина — из-за границы. Оценивается не только непосредственно меню и карта напитков, но и интерьер, и обслуживание.

В этом году в основные категории путеводителя вошли следующие рестораны:

РЕСТОРАНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСТЕР-КЛАССА:

NOA Chef’s Hall

180 Degrees by Matthias Diether

Ö

РЕСТОРАНЫ МАСТЕР-КЛАССА:

Puri Chef’s Side

Alexander

Ore

Juur

Art Priori

GMP Pühajärve Restaurant

РЕСТОРАНЫ ВЫСОКОГО КЛАССА:

Horisont Restaurant & Bar

Tchaikovsky

Leib

Tabac

Rannahotell Restaurant

Puri a la Carte

Hõlm

Fotografiska

NOA

Ribe

Ruhe

Härg

Moon

Farm

Tuljak

SÖE

Cru

Wicca

Joyce

Mantel&Korsten

Koma Pühaste õlleresto

Kolm Sibulat

Kalarestoran Ku Kuu