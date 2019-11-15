ТОП-30 лучших ресторанов Эстонии: опубликован путеводитель White Guide 2020

Впервые эстонские рестораны были оценены на основании методики White Guide Nordic в 2015 году. С тех пор ежегодно в список входит порядка 100 ресторанов от Хийумаа до Нарвы.
Путеводитель разделен на 2 части: первая — это ТОП 30 эстонских ресторанов, вторая — это список специальных рекомендаций. Для каждого ресторана авторами путеводителя составляется описание, которое позволяет понять, чем выделяется данное заведение из общей массы.
В своей оценке путеводитель придерживается собственной методики — 30 представителей гастрономических СМИ (12 эстонских и 18 зарубежных) оценивают каждое заведение несколько раз, анонимно (самостоятельно выбирая блюдо и оплачивая счет) и в разное время в течение года, соблюдая принцип, чтобы половина оценивающих экспертов была из Эстонии и половина — из-за границы. Оценивается не только непосредственно меню и карта напитков, но и интерьер, и обслуживание.
В этом году в основные категории путеводителя вошли следующие рестораны:
РЕСТОРАНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСТЕР-КЛАССА:
NOA Chef’s Hall
180 Degrees by Matthias Diether
Ö
РЕСТОРАНЫ МАСТЕР-КЛАССА:
Puri Chef’s Side
Alexander
Ore
Juur
Art Priori
GMP Pühajärve Restaurant
РЕСТОРАНЫ ВЫСОКОГО КЛАССА:
Horisont Restaurant & Bar
Tchaikovsky
Leib
Tabac
Rannahotell Restaurant
Puri a la Carte
Hõlm
Fotografiska
NOA
Ribe
Ruhe
Härg
Moon
Farm
Tuljak
SÖE
Cru
Wicca
Joyce
Mantel&Korsten
Koma Pühaste õlleresto
Kolm Sibulat
Kalarestoran Ku Kuu
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
Мать и отец Анастасии Ещенко сделали заявление
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Отец устроившего бойню в Забайкалье сделал заявление