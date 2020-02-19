Татьяна Толстая, руководитель сети кинотеатров Cinamon, уже завтра раскроет секреты успешного бизнеса: успейте присоединиться!

Завтра, 20 февраля в кинотеатре Kosmos состоится встреча с Татьяной Толстой, руководителем компании Cinamon Holding OÜ. Татьяна входит в список 50 самых влиятельных женщин киноиндустрии. Всего 7 лет назад она приехала в Эстонию с планом открытия первого кинотеатра, а сегодня сеть CINAMON насчитывает их уже 8 — в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. У гостей встречи будет возможность пообщаться с успешной женщиной, которую отличает целеустремленность и открытость, позитив и масштабное мышление.

Почему одни добиваются успеха, а другие нет? Как найти свою нишу? Чему учиться сегодня, чтобы оставаться на гребне волны? Ответы на все эти вопросы вы получите из первых рук.

Встречу с руководителем сети кинотеатров Cinamon Татьяной Толстой проводит Таллиннский клуб Успешных Женщин во главе с Викторией Потаповой. Такие встречи – это возможность узнать, как представительницы разных профессий добились успеха в своей сфере деятельности.

20 февраля, 18:00

Кинотеатр Kosmos (Pärnu mnt 45, Tallinn). Начало в 18:00.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Подробности по ссылке.