19.02.2020, 14:39

Татьяна Толстая, руководитель сети кинотеатров Cinamon, уже завтра раскроет секреты успешного бизнеса: успейте присоединиться!


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Tatiana Tolstaja on Cinamon Holding OÜ tegevdirektor
Tatiana Tolstaja on Cinamon Holding OÜ tegevdirektorFoto: Priit Simson

Руководитель компании Cinamon Holding OÜ Татьяна Толстая выступит в Таллиннском клубе успешных женщин 20 февраля. Это возможность познакомиться и пообщаться не только с ней, но и с другими яркими представительницами самых разных сфер бизнеса.

Завтра, 20 февраля в кинотеатре Kosmos состоится встреча с Татьяной Толстой, руководителем компании Cinamon Holding OÜ. Татьяна входит в список 50 самых влиятельных женщин киноиндустрии. Всего 7 лет назад она приехала в Эстонию с планом открытия первого кинотеатра, а сегодня сеть CINAMON насчитывает их уже 8 — в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. У гостей встречи будет возможность пообщаться с успешной женщиной, которую отличает целеустремленность и открытость, позитив и масштабное мышление.

Почему одни добиваются успеха, а другие нет? Как найти свою нишу? Чему учиться сегодня, чтобы оставаться на гребне волны? Ответы на все эти вопросы вы получите из первых рук.

Встречу с руководителем сети кинотеатров Cinamon Татьяной Толстой проводит Таллиннский клуб Успешных Женщин во главе с Викторией Потаповой. Такие встречи – это возможность узнать, как представительницы разных профессий добились успеха в своей сфере деятельности.
20 февраля, 18:00
Кинотеатр Kosmos (Pärnu mnt 45, Tallinn). Начало в 18:00.
Для участия необходима предварительная регистрация.
Подробности по ссылке.

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