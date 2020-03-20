Таллиннская сеть доставки суши бесплатно накормит медицинских работников
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке владелец сети Sushi Shop Eesti Андрей Музыченко. Бесплатную еду для медицинских работников будут предлагать уже с 21 марта.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке владелец сети Sushi Shop Eesti Андрей Музыченко. Бесплатную еду для медицинских работников будут предлагать уже с 21 марта.
По словам Андрея Музыченко, для его компании это возможность отблагодарить медиков, которые трудятся сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.
С 21.03 и до конца чрезвычайного положения с 12:00 до 19:00 всех медиков в Sushi Shop Eesti будут кормить обедом совершенно бесплатно. Чтобы получить горячий обед, в который входит японский мисо-суп и суши-врап, достаточно написать письмо на е-мэйл tellimus@sushishop.ee и прикрепить к заказу фотографию медицинского удостоверения или бейджа с фотографией. Уточнить время работы магазинов можно здесь.
Также бесплатный кофе для сотрудников скорой помощи предложил Circle K.
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