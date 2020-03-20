Таллиннская сеть доставки суши бесплатно накормит медицинских работников

По словам Андрея Музыченко, для его компании это возможность отблагодарить медиков, которые трудятся сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

С 21.03 и до конца чрезвычайного положения с 12:00 до 19:00 всех медиков в Sushi Shop Eesti будут кормить обедом совершенно бесплатно. Чтобы получить горячий обед, в который входит японский мисо-суп и суши-врап, достаточно написать письмо на е-мэйл tellimus@sushishop.ee и прикрепить к заказу фотографию медицинского удостоверения или бейджа с фотографией. Уточнить время работы магазинов можно здесь.

Также бесплатный кофе для сотрудников скорой помощи предложил Circle K.