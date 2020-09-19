"Спасибо, что живой!" Лучшие эстонские рестораны, пережившие кризис, получили награды Silverspoon 2020

По словам организаторов, в этом году конкурс Silverspoon, которому уже 16 лет, проходил не совсем обычно. Причина проста: в активный период соревнований судьи просто не могли посещать рестораны, закрытые из-за пандемии. Поэтому команда Silverspoon разработала в этом году специальный формат соревнований, в котором победители определялись путем сложения баллов двух анкет: на одну часть вопросов отвечали по-прежнему судьи, на вторую — сами рестораны. В каждой категории было выбрано несколько победителей, кроме того, были добавлены новые категории — в том числе, был выбран лучший новый ресторан, народный любимец на все времена и самый влиятельный человек в области гастрономии.

Победители Silverspoon 2020:

“Лучший выживший” — ресторан, который, несмотря на трудные времена, смог сохранить свои двери открытыми, оптимизируя свою деятельность и внедряя новые интересные решения. Победители: Restoran Salt; Beer House; Villa Thai; Loft ja Ürdid; Levier Café; iO Restoran

“Лучший хранитель общинного духа” — ресторан, который, в условиях ограничений смог продолжить работу, направляя свою деятельность и маркетинг в первую очередь на жителей ближайшего к ресторану района. Победители: La Prima Pizza Gonsiori; La Prima Pizza Vanalinn; 4Sisters Kitchen Café; The Nautilus; Restoran Lucca; Restoran Dominic

“Лучший курьерский сервис/доставка еды”: Villa Thai; WOLT

“Лучшая группа ресторанов”: OKO restoranid OÜ

Дополнительные категории:

“Медиапремия” для журналистов и СМИ, которые вносят свой вклад в развитие и популяризацию эстонского гастрономического сектора и культуры питания. Победитель: Kersti Eero — Õhtuleht

"Величайший пример в мире гастрономии” — человек, который своей деятельностью вдохновил тех, кто работает в ресторанной индустрии. Победители: Дмитрий Демьянов; Кристьян Пеэске

“Лучший новый ресторан” (открытый за последние два года): Lore Bistro

“Народный любимец”: Gianni

В рамках гала-вечера также выступили музыканты Отт Лепланд и биг-бэнд Сийма Аймла, Койт Тооме и танцоры Максимилиан Хелениус и Эллимарии Геленитш, а известный модный дизайнер Беатрис Фениче представила новую модную коллекцию “Revolver”.