07.03.2020, 11:31

Смотрите, какие блюда жители Эстонии заказывают на 8 марта


EST
Toidukuller
Foto: Priit Simson

Согласно данным приложения по доставке еды Wolt, самое популярное блюдо, которое жители Эстонии заказывают 8 марта к праздничному столу, — это суши, а заказы пиццы значительно сокращаются. В последнее время стала набирать популярность услуга доставки цветов, чтобы избежать очередей и сэкономить время.

Согласно статистике Wolt, с каждым годом количество заказов доставки еды в Международный женский день растет быстрыми темпами. 8 марта клиенты отдают предпочтение суши. В пятерку самых популярных блюд также входят салаты, блюда из птицы, poke-bowl и гамбургеры. Удивительно, но в последнее время клиенты все чаще стали заказывать доставку цветов и вина.

Директор по маркетингу Wolt в странах Балтии Дорис Рождественски советует подумать о праздничном меню заранее, поскольку в праздничные дни кафе и рестораны работают по более плотному графику. Например, приложение Wolt позволяет запланировать заказ доставки еды на определенное время. “Мы видим, что люди предпочитают провести больше времени со своими родными и близкими дома или на природе, а не в людных местах, наполненных городским шумом. Угощение берут с собой или заказывают доставку”, — добавляет она.

Читайте также: