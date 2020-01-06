R-Kiosk начал использовать кофейные стаканчики и крышки из растительного сырья

Исполнительный директор R-Kiosk Тийа Ильвес считает, что обращать внимание на экологические аспекты очень важно, и в этом причина, по которой R-Kiosk продолжает делать последовательные шаги в сторону экологичности.

„Использование одноразовой посуды заметно влияет на окружающую нас среду, — поясняет Тийа Ильвес. — Мы постоянно занимаемся поиском наилучших решений, которые способствовали бы сохранению чистой окружающей среды имели бы разумную цену для потребителя“, — продолжает она.

R-Kiosk заменил во всех своих магазинчиках одноразовые кофейные стаканчики на стаканчики полностью состоящие из материала растительного происхождения. Картон изготовлен из древесины, добытой в лесах, в которых ведется экологичное лесохозяйство, а ламинат, которым стаканчик покрыт изнутри, изготовлен из сахарного тростника.

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„Хотя мы движемся в сторону сокращения экологического следа одноразовой посуды, ее влияние на экологию все же несравнимо с термосами многоразового использования. По этой причине мы призываем клиентов повторно использовать упаковки — так мы сможем еще лучше заботиться о природе“, — отмечает Ильвес.

Важное обновление произошло и с крышками для горячих напитков. „Мы одними из первых в Европе начали использовать крышки для стаканчиков, которые не содержат пластика и которые можно переработать в компосте“, — рассказывает Ильвес.