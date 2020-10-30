"Пусть папа останется!" 30-летнему отцу семейства нужна помощь в борьбе с агрессивным раком мозга

“Но болезнь оказалась тяжелее, чем ожидалось. В августе 2020 года ситуация стала достаточно критической. У Герта начались судороги и отек мозга, его пришлось госпитализировать.

Врачи сообщили, что опухоль прогрессировала, не реагировала на текущее лечение и операция была невозможна, поскольку она была опасна для жизни.

“Ощущение беспомощности и безнадежности, которое в тот момент испытывала Герт и вся наша семья, невозможно передать словами, — признается мать Герта.

Последним лучом надежды для семьи было обращение в Фонд лечения рака за лекарством, стоимость которого не возмещает Больничная касса.

На сегодняшний день Герт получил четыре терапевтические дозы. После первой у него начались невыносимые головные боли, тошнота и рвота. В больнице удалось снять головные боли. Однако после приема второй дозы ситуация улучшилась.

“Теперь мы можем сказать, что Герт чувствует себя намного лучше и снова может радоваться жизни. Мы считаем, что лечение работает, болезнь находится под контролем, и опухоль не увеличилась. Также очень радует, что Герт не сдается”, — рассказывает мама.

“Еще раз большое спасибо фонду и всем, кто поддерживает его. Спасибо за то, что подарили Герту и нашей семье веру, силу и надежду”.

Вы также можете поддержать семью Микку и сделать целевое пожертвование на лечение Герта с пояснением “Gerdi raviks”.

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