Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью британскому Vogue вспомнила об инциденте с Эстонией(11)
В своем интервью британскому Vogue премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая также является самым молодым премьер-министром в мире, упомянула о связанном с Эстонией инциденте, вызвавшем скандал в политической среде. Об этом пишет журнал Anne&Stiil.
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