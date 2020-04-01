Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью британскому Vogue вспомнила об инциденте с Эстонией

В интервью Марин рассказывает о своей семье и учебе, упоминая среди прочего, что она была первой в своей семье, кто поступил в университет. Денег было немного, и, чтобы обеспечивать себя во время учебы, она работала в магазине.

Когда в декабре прошлого года Санна Марин была избрана премьер-министром Финляндии, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме назвал ее "продавщицей, которая делает карьеру в политике". “Я этого не поняла, — говорит Марин в интервью Vogue. — Большинство молодых людей в период взросления работают в магазинах или на других низкооплачиваемых работах”.

Полностью интервью Санны Марин британскому Vogue (на английском) можно прочитать ЗДЕСЬ.