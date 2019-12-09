Почта на колесах: в декабре прямо из поездов Elron можно отправить рождественские открытки

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг пояснила, что в сотрудничестве с Eesti Post в этом году пассажирам будет предоставлена возможность отправить свои добрые пожелания во время поездки на поезде. “Время, которое человек проводит в поезде, — это время, которое стоит посветить самому себе, а также хорошим пожеланиям — в этом году мы предоставляем нашим пассажирам возможность оставить свои рождественские пожелания на открытках прямо в поезде и сразу же отправить их оттуда своим близким”, — сказала Адамберг.

По словам члена правления и руководителя сектора почтовых услуг Eesti Post Кайды Каулер, отправление рождественских писем и открыток в нашу эпоху вездесущих новых технологий остается на удивление популярным. “Сегодня письма и открытки прежде всего используются для передачи эмоций, а не просто для донесения информации. Личное и физически осязаемое рождественское поздравление способно согреть сердце любого получателя письма, и оно является самым лучшим способом удивить своего близкого”, — сказала Каулер. “К сожалению, зачастую люди забывают уделить свое время тому, чтобы отправить пожелания письмом. Поездка на поезде подойдет для этого просто идеально”.

Встретить гномов в поездах Elron можно будет с 12 по 21 декабря. Первые гномы приступят к работе 12 декабря в поезде, отправляющемся в 8:13 по рейсу Таллинн-Тарту-Валга. Этих старательных персонажей можно будет повстречать на всех линиях, и написанные в поезде рождественские пожелания можно будет отправить как по всей Эстонии, так и в далекие страны.