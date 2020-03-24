24.03.2020, 17:05

Мэрия Таллинна и Stockmann помогут пожилым и родителям-одиночкам с доставкой продуктов на дом


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Мэрия Таллинна и Stockmann помогут пожилым и родителям-одиночкам с доставкой продуктов на дом
Foto: Rauno Volmar

С 23 марта столичная мэрия в сотрудничестве с универмагом Stockmann предлагает услугу доставки продуктов на дом для пожилых людей и родителей-одиночек, пишет ERR.

Уточнить информацию о заказе продуктов на дом можно в отделах социального обеспечения районных администраций — необходимо, чтобы соответствующий человек был включен в список, составляемый отделом соцобеспечения. Воспользоваться услугой могут как пожилые люди, так и родители-одиночки. Доставка продуктов в пределах Таллиннах бесплатна.

Услугу решено было предложить в связи с тем, что из-за перегруженности торговых сетей заказать продукты на дом в последнее время стало очень сложно.

Также в Таллинне действуют общественные инициативы, связанные с доставкой продуктов пожилым. Подробности — здесь.

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