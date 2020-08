ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, кому достался титул Mrs. Europe Estonia 2020! На европейском конкурсе Эстонию представит жительница Йыхви

Все титулы конкурса Mrs. Europe Estonia 2020

Mrs.Europe Estonia 2020 Марина Давиденко​



Mrs.Europe Estonia 2020 People's Choice Татьяна Савченко​



Mrs.Europe Estonia 2020 Classic Наталья Фишер​



Mrs.Europe Estonia 2020 I Runner up Татьяна Савченко​



Mrs.Europe Estonia 2020 II Runner up Дариа Белоусова​



Mrs.Europe Estonia 2020 III Runner up Юлия Давидюк​



Mrs.Europe Estonia 2020 IV Runner up Наталия Коржец​



Mrs.Europe Estonia 2020V Runner up Вероника Грищук



Europe Estonia 2020 best National costume Наталья Фишер​ ​



Mrs.Europe Estonia 2020 Photomodel Марина Давиденко​



Mrs.Europe Estonia 2020​ Catwalk Наталья Фишер​



Mrs.Europe Estonia 2020 best Talent Татьяна Савченко



Mother of Estonia 2020 Яна-Марии Куусику