10.08.2020, 23:20

ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, кому достался титул Mrs. Europe Estonia 2020! На европейском конкурсе Эстонию представит жительница Йыхви


Екатерина Цапакова
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  • Видео и фото: Таави Сепп
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Милла Карпикова, "Миссис Европа 2019" и Марина Давиденко, Mrs. Europe Estonia 2020Foto: Taavi Sepp

В минувшие выходные в таллиннском клубе "Prive" состоялся финал конкурса Missis Europe Estonia 2020. Главный титул и корону жюри присудило 30-летней Марине Давиденко из Йыхви.​ Корреспондент RusDelfi Екатерина Цапакова пообщалась с победительницами и организаторами сразу после конкурса.

8 красавиц участвовали в финале в клубе “Prive”, чтобы получить главную корону и право представить Эстонию в мае 2021 года в масштабном международном конкурсе “Missis Europe 2021”, который впервые пройдёт в Таллинне, в Национальной опере “Эстония”.

Конкурс состоял из 4 этапов: дефиле в дизайнерских нарядах с рассказом о себе, выход в национальных костюмах, конкурс талантов, завершающий показ вечерних платьев. В целом, это традиционная программа многих конкурсов красоты, именно такие задания ожидают участниц международного конкурса в мае следующего года.

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Сразу после вручения наград наш корреспондент Екатерина Цапакова узнала у конкурсанток, для чего девушки участвуют в подобных конкурсах красоты, что их мотивирует, что чувствуют победительницы и какие у них дальнейшие планы.

Обладательница главного титула “Mrs. Europe Estonia 2020”, а также титула лучшей фотомодели — Марина Давиденко из Йыхви, 30-летняя мама двоих детей, младшему из которых всего 11 месяцев, призналась, что оказалась на конкурсе благодаря мужу:

По словам "Миссис Европа 2019" и​ представителя агентства Angel Models Agency Людмилы Карпиковой, по итогам зрительского голосования с огромным отрывом победила 40-летняя Татьяна Савченко и теперь она является обладательницей титула Mrs.Europe Estonia 2020 People’s Choice. Также она получила титул первой принцессы и титул за лучший талант.

В категории Classic победа досталась 45-летней Наталье Фишер, которая стала обладательницей титула Mrs.Europe Estonia 2020 Classic. Также Наталья отмечена титулом за лучший национальный костюм и за лучшую модельную походку.

Спецтитула Mother of Estonia 2020​ за вклад в работу с детьми была удостоена 31-летняя Яна-Мария Куусику, которая долгое время работает в детском саду и является мамой очаровательной девочки. “Этот конкурс дал мне возможность доказать себе, что я состоялась как женщина и как мать. Дал мне веру в себя и познакомил с интересными людьми. С гордостью буду носить этот титул”, — поделилась Яна-Мария.

"Миссис Европа 2019" Милла Карпикова с обладательницей титула​ Mother of Estonia 2020​ Яной-Марией Куусику Foto: Taavi Sepp
Все титулы конкурса Mrs. Europe Estonia 2020
Mrs.Europe Estonia 2020 Марина Давиденко​

Mrs.Europe Estonia 2020 People's Choice Татьяна Савченко​

Mrs.Europe Estonia 2020 Classic Наталья Фишер​

Mrs.Europe Estonia 2020 I Runner up Татьяна Савченко​

Mrs.Europe Estonia 2020 II Runner up Дариа Белоусова​

Mrs.Europe Estonia 2020 III Runner up Юлия Давидюк​

Mrs.Europe Estonia 2020 IV Runner up Наталия Коржец​

Mrs.Europe Estonia 2020V Runner up Вероника Грищук

Europe Estonia 2020 best National costume Наталья Фишер​ ​

Mrs.Europe Estonia 2020 Photomodel Марина Давиденко​

Mrs.Europe Estonia 2020​ Catwalk Наталья Фишер​

Mrs.Europe Estonia 2020 best Talent Татьяна Савченко

Mother of Estonia 2020 Яна-Марии Куусику

По словам Миссис Европа 2019 и​ представителя агентства Angel Models Agency Людмилы Карпиковой она согласна с в выбором жюри, в которое входили настоящие ценители красоты и таланта. "Наш праздник красоты и грации удался, к сожалению, не смогли в данный момент провести конкурс с настоящим размахом и были вынуждены считаться с ситуацией в стране, но это не помешало участницам нашего конкурса блистать и завораживать красотой и талантом", — сказала Людмила.

Также Людмила поделилась с нашим корреспондентом эмоциями от того, каково это — быть обладательницей титула самой красивой замужней женщины Европы и какими качествами надо обладать, чтобы его завоевать, а директор агентства Angel Models Agency Анна Микконен рассказала, что ждёт победительниц регионального этапа Mrs. Europe в дальнейшем и как можно принять участие в конкурсе в следующем году.

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