ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, кому достался титул Mrs. Europe Estonia 2020! На европейском конкурсе Эстонию представит жительница Йыхви

8 красавиц участвовали в финале в клубе “Prive”, чтобы получить главную корону и право представить Эстонию в мае 2021 года в масштабном международном конкурсе “Missis Europe 2021”, который впервые пройдёт в Таллинне, в Национальной опере “Эстония”.

Конкурс состоял из 4 этапов: дефиле в дизайнерских нарядах с рассказом о себе, выход в национальных костюмах, конкурс талантов, завершающий показ вечерних платьев. В целом, это традиционная программа многих конкурсов красоты, именно такие задания ожидают участниц международного конкурса в мае следующего года.

Красивая обстановка, выступление талантливого эстонского музыканта Вадима Викса, подарки от спонсоров, множество титулов и награждённых красавиц в разных номинациях — так много красоты сконцентрировалось в одном вечере!

Сразу после вручения наград наш корреспондент Екатерина Цапакова узнала у конкурсанток, для чего девушки участвуют в подобных конкурсах красоты, что их мотивирует, что чувствуют победительницы и какие у них дальнейшие планы.

Обладательница главного титула “Mrs. Europe Estonia 2020”, а также титула лучшей фотомодели — Марина Давиденко из Йыхви, 30-летняя мама двоих детей, младшему из которых всего 11 месяцев, призналась, что оказалась на конкурсе благодаря мужу:

По словам "Миссис Европа 2019" и​ представителя агентства Angel Models Agency Людмилы Карпиковой, по итогам зрительского голосования с огромным отрывом победила 40-летняя Татьяна Савченко и теперь она является обладательницей титула Mrs.Europe Estonia 2020 People’s Choice. Также она получила титул первой принцессы и титул за лучший талант.

В категории Classic победа досталась 45-летней Наталье Фишер, которая стала обладательницей титула Mrs.Europe Estonia 2020 Classic. Также Наталья отмечена титулом за лучший национальный костюм и за лучшую модельную походку.

Спецтитула Mother of Estonia 2020​ за вклад в работу с детьми была удостоена 31-летняя Яна-Мария Куусику, которая долгое время работает в детском саду и является мамой очаровательной девочки. “Этот конкурс дал мне возможность доказать себе, что я состоялась как женщина и как мать. Дал мне веру в себя и познакомил с интересными людьми. С гордостью буду носить этот титул”, — поделилась Яна-Мария.