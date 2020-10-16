ФОТО | Эстонская команда отправится на мировой финал Bocuse D’Or во Франции. Смотрите, кто занял первое место!

Первое место, золотую статуэтку Бокюза и денежный приз в 12 000 евро получила команда Норвегии, 2 место заняла Дания (серебряный Бокюз и приз 9000 евро) и на третьем месте — Швеция (бронзовый Бокюз и 6000 евро).

Также были вручены специальные призы лучшему помощнику шеф-повара — Best Commi — его получила помощница из команды Финляндии, специальный приз за лучшее рыбное блюдо — Special plate prize — достался Исландии, а специальный приз за лучшее мясное блюдо — Special platter prize — Франции.

На мировой финал во французский Лион, который пройдет с 29 мая по 2 июня 2021 года, отправятся 10 лучших участников европейского этапа. В их число вошла и команда Эстонии во главе с Артуром Казарицким, которая заняла 7 место, набрав в ходе соревнования 1843 балла.

Кроме Эстонии и команд-победителей — Норвегии, Дании (эту страну представлял коллега Артура Казарицкого по ресторану Geranium, его креативный су-шеф Ронни Мортенсен, — прим. ред.), Швеции, в Лион отправятся команды Исландии (также представлена коллегой Казарицкого по Geranium — шеф-де-парти Сигурдуром Лауфдалем, — прим. ред.), Финляндии, Франции, Швейцарии, Венгрии и Италии.

Bocuse d´Or Eesti Saku Suurhallis Foto: Rauno Volmar

Всех участников европейского отборочного тура в Saku Suurhall поприветствовала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая также объявила имя победителя.

Bocuse d´Or Eesti Saku Suurhallis Foto: Rauno Volmar

В начале церемонии все присутствующие почтили минутой молчания память известного финского шеф-повара Матти Янсена, президента Bocuse d’Or Academy Финляндии, которого не стало 14 октября, прямо накануне соревнований.