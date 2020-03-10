10.03.2020, 11:00

ФОТО | 15 мировых джинсовых брендов в центре Таллинна: Denim Dream открыл эксклюзивный магазин в Viru Keskus


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Denim Dreami esinduspoe avamine
Denim Dreami esinduspoe avamineFoto: Jelena Rudi, Denim Dream

В минувшие выходные Denim Dream открыл эксклюзивный дилерский магазин в VIru Keskus веселой вечеринкой для местной прессы, стилистов и блогеров.

Новый розничный магазин насчитывает около 15 знаковых брендов на 336 квадратных метрах — в том числе Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Brooks Brothers, Tom Tailor, Trussard и Denim Dream.

Для владельца сети Denin Dream Хейнара Пылдма открытие магазина в Viru Keskus является знаковым событием и воплощением мечты: “Именно здесь мы открыли первый магазин Denim Dream в 2003 году, и мы всегда хотим иметь флагман наших магазинов — самый эксклюзивный, лучший выбор и лучший магазин джинсовой одежды из когда-либо существовавших”.

Смотрите, кто пришел на вечеринку по поводу открытия:

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