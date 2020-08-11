Более 100 брендов и скидки до 70%. Первый в Прибалтике аутлет откроет свои двери уже 14 августа

Аутлет-городок между Ригой и Юрмалой — это комплекс магазинов, предлагающих потребителю коллекции одежды, обуви и аксессуаров минувшего сезона, а также коллекции, специально изготовленные для торговли в аутлетах. Главная отличительная черта торгового городка — постоянно действующие скидки — от 30 до 70 процентов.

На площади 13 500 квадратных метрах Via Jurmala Outlet Village, в окружении уютных ярких “средиземноморских” улочек, террас кафе, ресторанов, детской игровой зоны, откроются 70 магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

С первого дня в Via Jurmala Outlet Village будет представлено более 100 всемирно известных брендов. Среди них: Guess, Puma, Tommy Hilfiger, Ecco, Stefanel, Levi’s, Hugo Boss, Ermenegildo Zegna, Camel Active, Lee Wrangler, Billionaire, Brunello Cucinelli, Pako Lorente и многие другие. Некоторые бренды будут впервые представлены в Балтии.

Как сообщил член правления девелопера проекта OUTLETICO Андрей Дозорцев, в связи с ограничениями на массовые мероприятия, открытие магазинов пройдет без праздничной программы, “чтобы не привлекать большое количество посетителей в один день и обеспечить безопасность”.

Представитель девелоперов заверил, что предприятие уделило особое внимание безопасности покупателей, сотрудников и арендаторов.

“В аутлет-городке нет общих коридоров и холлов с единой системой вентиляции. Каждый магазин или ресторан имеет собственный вход с улицы и независимый микроклимат вентиляции и кондиционирования”, — отметил Дозорцев.

Специальные предложения в честь открытия будут действовать в течение двух недель. В течение всего года Via Jurmala Outlet Village будет предлагать посетителям топовые бренды по цене на 30-70% ниже, чем в традиционной рознице, а также мероприятия для детей и взрослых.

Как добраться до Via Jurmala Outlet Village?

Адрес:

Jaunā iela 12

Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107

Latvija

Общественным транспортом:

Из Риги — автобусом No 4, автобусом No 32, электричкой Рига — Бабите

Из Юрмалы — электричкой Sloka-Babīte или Tukums-Babīte (посмотреть расписание), от станции Babīte до Via Jurmala Outlet Village автобусом No4 Ул.Абренес — Piņķi.

Часы работы комплекса и другие способы добраться можно найти на сайте комплекса.