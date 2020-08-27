Мой ребенок идет в школу. Положен ли мне свободный день 1 сентября?

По словам Кайре Саареп, руководителя отдела превенции Инспекции труда, первый школьный день ребенка или 1 сентября не является установленным государством выходным днем. Поэтому Закон о трудовом договоре не обязывает работодателя предоставлять работнику свободный день. Однако, есть несколько способов получить выходной.

Договоритесь с вашим работодателем

Сначала стоит выяснить непосредственно у работодателя, можно ли будет договориться с ним о выходном. Поскольку вы уже заранее знаете, что 1 сентября вам обязательно будет нужен свободный день, то стоит поднять этот вопрос как можно раньше.

Ваш работодатель может любезно согласиться предоставить вам полный выходной или, например, попросить вас поработать на несколько часов больше в другой день. Если вы придете к соглашению, обязательно стоит отметить это в расписании или подтвердить письменно, чтобы потом не было недоразумений.

Используйте дни отпуска

У каждого сотрудника есть определенное количество дней ежегодного отпуска, которые вы можете, например, запланировать на первый школьный день ребенка уже в начале года. Однако, если работодатель не составляет график отпусков или вы на момент составления графика (обычно составляется до 31 марта) не были уверены в своих желаниях и не включили в график все дни ежегодного отпуска, то вы должны предоставить работодателю свое пожелание об отпуске/свободном дне минимум за 14 календарных дней в письменной форме (например, письмом, электронным письмом, смс).

Кроме того, вы можете использовать дополнительный отпуск по уходу за ребёнком, на который вы имеете право до достижения 14-летнего возраста ребенка или взять другого типа отпуск. Если Ваши пожелания не указаны в графике отпусков заранее, то и в этом случае вы должны предоставить работодателю свое пожелание об отпуске минимум за 14 календарных дней в письменной форме (например, письмом, электронным письмом, смс).

Узнайте, какие льготы вам положены от предприятия

Все больше и больше работодателей предлагают сотрудникам различные дополнительные льготы, поэтому стоит с ними ознакомиться. Другими словами, в фирме уже, возможно, давно согласовано, что в первый день учебы ребенка в школе сотруднику будет предоставлен выходной или, например, можно использовать определенное количество дней здоровья в году, которое вы можете запланировать на 1 сентября.