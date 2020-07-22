ГРАФИКИ: Женщины в Эстонии получают на 17% меньше мужчин

Средняя брутто-зарплата составила 7,10 евро в час у женщин и 8,56 евро в час у мужчин. Наибольшей разница в оплате труда была в сфере торговли (28,7%), финансовой и страховой деятельности (27,1%), а также горнодобывающей промышленности (26,5%). Из видов деятельности, транспорт и складское хозяйство были единственной сферой, где женщины зарабатывали больше мужчин.

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По словам аналитика Департамента статистики Карины Вальмы, разница в оплате труда мужчин и женщин сократилась в Эстонии с 2013 года на 7,7 процентных пунктов. ”Несмотря на то, что в целом разница в оплате труда сокращается медленно, никогда раньше в Эстонии разница в зарплатах мужчин и женщин не была такой маленькой. По сравнению с 2018 годом, разница в зарплатах наиболее сократилась в прошлом году в профессиональных, научных и технических сферах, а увеличилась в сфере предоставления прочих видов услуг, в число которых входит, например, организационная деятельность, ремонт бытовой техники и услуги красоты”, — говорит Вальма.

Statistikaamet