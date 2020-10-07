Врач назвала способ предотвратить тяжелое развитие COVID-19

По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

“Потому что есть такое явление, которое в медицине называют “счастливой гипоксией” — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу”, — сказала врач.

В случае слабо выраженных симптомов врач советует лечить болезнь как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры, потери обоняния.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!