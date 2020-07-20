В торговом центре Ülemiste открылся центр красоты Apotheka Beauty

“Apotheka Beauty — не просто магазин, это оздоровительный центр красоты, где представлена качественная и признанная аптечная косметика, а также имеется выбор различных услуг. Для того чтобы у человека было больше уверенности в том, что изделие ему подойдет, мы внедрили инновативные решения и культуру персонального обслуживания. Так, с помощью современной аппаратуры можно оценить состояние кожи или пройти диагностику кожи головы. Мы хотим предлагать своим клиентам изделия, которые им действительно подойдут, поэтому диагностика состояния кожи является важной составляющей процесса покупки”, — разъясняет член правления Apotheka Beauty Марит Сынаялг.

Apotheka Beauty предлагает качественный и при этом не перегружающий кожу косметический арсенал.

“Представленные в центре серии изделий отобраны при помощи аптекарей и с учетом их целебных свойств. Все изделия дерматологически проконтролированы, клинически исследованы либо речь идет о сериях средств по уходу за кожей на основе медицинской косметологии. Появляется все больше серий изделий, которые подходят для веганов”, — добавила Марит Сынаялг.

В центре красоты есть место и для высококачественной минеральной косметики, а также для медицинского макияжа, т.е. для средств макияжа, которые надежно покрывают шрамы и дефекты кожи.

Apotheka Beauty находится на первом этаже торгового центра Ülemiste.