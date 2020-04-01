01.04.2020, 15:32

Скрытая угроза: в чем опасность COVID-19 для детей


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Скрытая угроза: в чем опасность COVID-19 для детей
Фото автора Polina Tankilevitch: Pexels

Несмотря на то, что дети болеют коронавирусом намного реже взрослых, СМИ сообщают о летальных исходах среди несовершеннолетних. Главная опасность для детей — бессимптомное протекание болезни, из-за которого родители не обращаются за медицинской помощью вовремя. Тем временем, пишет "Газета.RU", ученые установили, что зачастую у несовершеннолетних COVID-19 вызывает не только симптомы ОРВИ, но и желудочно-кишечные расстройства.

Что касается статистики, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, заболеваемость коронавирусом у детей в странах, где эпидемиологическая ситуация неблагоприятна, составляет около 1%. Тяжелые формы были выявлены на данный момент как у детей до 3 лет, так и у подростков. Так, 29 марта США сообщили о первом случае смерти младенца от коронавируса, о гибели 10-месячного ребенка позже сообщил Китай. Самыми молодым жертвами вируса в Евроме стали 14-летний подросток из Португалии и 16-летняя девушка из Франции.

Главная опасность вируса у совершеннолетних, в первую очередь, — бессимптомное течение болезни, из-за которого родители не всегда вовремя обращаются за срочной медицинской помощи. Так, 16-летняя жертва коронавируса из Франции жаловалась лишь на легкий кашель, ее не стало уже спустя неделю.

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Что касается заразности вируса для детей, здесь можно сослаться на исследование Медицинского университета Гуанчжоу. Группа ученых под руководством Ситанга Гонга обработала сведения о более чем 700 детях, близко контактировавших с людьми, инфицированными коронавирусом, в течение 2 недель до обращения к врачу. Из 745 несовершеннолетних заразились только 10 в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. При этом у них так и не проявились большинство симптомов, типичных для острых респираторных заболеваний. Так, у троих не было лихорадки, у пятерых — кашля и лишь у двоих наблюдался насморк.

Еще одно китайское исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, говорит о том, что у 15,8 % детей из 171 зараженных инфекция проявлялась без симптомов. Согласно этому же исследованию, дети 6-10 лет составили основную группу инфицированных — 33,9 %, а детей до года среди заболевших оказалось только 18,1 %. У 41,6 % несовершеннолетних участников данного исследования проявлялись общие симптомы респираторного заболевания — температура тела до 39°C, а нарушение дыхания проявлялось лишь у 28,7 % .

Также именно китайским ученым удалось установить, что важным признаком, свойственным именно маленьким пациентам, является диарея.

Похожие данные приводит исследование, опубликованное в американском журнале Pediatrics — согласно данным авторов, у 94,2% из 2143 обследованных детей заболевание протекало без симптомов или с легкой степенью тяжести. Так, к примеру, в работе говорится что только 112 (5,2%) случаев заболевания у детей были тяжелыми, а 13 (0,6%) — критическими. Причем тяжелые и критические формы чаще диагностировались у детей до года.

Рвота и диарея также встречаются в детской клинической картине заболевания, описанной в данном исследовании. Также авторы отмечают, что изменения в легких у детей, характерные для коронавирусной инфекции COVID-19, могут обнаруживаться даже при отсутствии типичных жалоб и клинических проявлений.

О том, что желудочно-кишечные расстройства являются важным признаком коронавируса у детей, 30 марта сообщила изданию The Irish Time профессор-инфекционист Карина Батлер. Она призвала родителей “немедленно обращаться за медицинской помощью, если у детей наблюдается затрудненное дыхание, уменьшение физической активности или снижение употребления воды”.

О симптомах, наиболее свойственных несовершеннолетним, рассказал на своей странице в Инстаграм и врач-педиатр Евгений Комаровский, отметивший, что, помимо обычных признаков ОРВИ, у инфицированных коронавирусом детей могут наблюдаться диарея и частая рвота. Однако врач также заявил, что смертность детей от коронавируса редка и подчеркнул, что практически все известные летальные случаи среди детей были связаны не столько с самой инфекцией, сколько с сопутствующими тяжелыми патологиями.

Похожего мнения придерживается также доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Мухаммад Сайфуллин. “К настоящему моменту наблюдения показывают, что среди несовершеннолетних умирают единицы, дети болеют легче и реже чем взрослые, — заявил он изданию “Коммерсант”, — но, по всей видимости, в их случаях сохраняется высокая заразность для окружающих. Поэтому ребенок — эффективный переносчик инфекции”.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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