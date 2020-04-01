Скрытая угроза: в чем опасность COVID-19 для детей

Еще одно китайское исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, говорит о том, что у 15,8 % детей из 171 зараженных инфекция проявлялась без симптомов. Согласно этому же исследованию, дети 6-10 лет составили основную группу инфицированных — 33,9 %, а детей до года среди заболевших оказалось только 18,1 %. У 41,6 % несовершеннолетних участников данного исследования проявлялись общие симптомы респираторного заболевания — температура тела до 39°C, а нарушение дыхания проявлялось лишь у 28,7 % .
Также именно китайским ученым удалось установить, что важным признаком, свойственным именно маленьким пациентам, является диарея.
Похожие данные приводит исследование, опубликованное в американском журнале Pediatrics — согласно данным авторов, у 94,2% из 2143 обследованных детей заболевание протекало без симптомов или с легкой степенью тяжести. Так, к примеру, в работе говорится что только 112 (5,2%) случаев заболевания у детей были тяжелыми, а 13 (0,6%) — критическими. Причем тяжелые и критические формы чаще диагностировались у детей до года.
Рвота и диарея также встречаются в детской клинической картине заболевания, описанной в данном исследовании. Также авторы отмечают, что изменения в легких у детей, характерные для коронавирусной инфекции COVID-19, могут обнаруживаться даже при отсутствии типичных жалоб и клинических проявлений.
О том, что желудочно-кишечные расстройства являются важным признаком коронавируса у детей, 30 марта сообщила изданию The Irish Time профессор-инфекционист Карина Батлер. Она призвала родителей “немедленно обращаться за медицинской помощью, если у детей наблюдается затрудненное дыхание, уменьшение физической активности или снижение употребления воды”.
О симптомах, наиболее свойственных несовершеннолетним, рассказал на своей странице в Инстаграм и врач-педиатр Евгений Комаровский, отметивший, что, помимо обычных признаков ОРВИ, у инфицированных коронавирусом детей могут наблюдаться диарея и частая рвота. Однако врач также заявил, что смертность детей от коронавируса редка и подчеркнул, что практически все известные летальные случаи среди детей были связаны не столько с самой инфекцией, сколько с сопутствующими тяжелыми патологиями.
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