Скрытая угроза: в чем опасность COVID-19 для детей

Что касается статистики, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, заболеваемость коронавирусом у детей в странах, где эпидемиологическая ситуация неблагоприятна, составляет около 1%. Тяжелые формы были выявлены на данный момент как у детей до 3 лет, так и у подростков. Так, 29 марта США сообщили о первом случае смерти младенца от коронавируса, о гибели 10-месячного ребенка позже сообщил Китай. Самыми молодым жертвами вируса в Евроме стали 14-летний подросток из Португалии и 16-летняя девушка из Франции.

Главная опасность вируса у совершеннолетних, в первую очередь, — бессимптомное течение болезни, из-за которого родители не всегда вовремя обращаются за срочной медицинской помощи. Так, 16-летняя жертва коронавируса из Франции жаловалась лишь на легкий кашель, ее не стало уже спустя неделю.

Что касается заразности вируса для детей, здесь можно сослаться на исследование Медицинского университета Гуанчжоу. Группа ученых под руководством Ситанга Гонга обработала сведения о более чем 700 детях, близко контактировавших с людьми, инфицированными коронавирусом, в течение 2 недель до обращения к врачу. Из 745 несовершеннолетних заразились только 10 в возрасте от 2 месяцев до 15 лет. При этом у них так и не проявились большинство симптомов, типичных для острых респираторных заболеваний. Так, у троих не было лихорадки, у пятерых — кашля и лишь у двоих наблюдался насморк.