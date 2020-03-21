21.03.2020, 11:38

Школьная медсестра: около 40% учеников чистят зубы лишь один раз в день​


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Школьная медсестра: около 40% учеников чистят зубы лишь один раз в день​
Foto: SA Tallinna Koolitervishoid

Школьная медсестра Кадриоргской Немецкой гимназии Ольга Ким делится советами, что могут сделать родители для своих детей, чтобы привить хорошие гигиенические привычки по уходу за полостью рта.

“Напоминание о важности гигиены ротовой полости и возникновение благодаря этому хороших привычек у детей — все это командная работа, большую роль в которой играют не только зубные врачи, но и родители, семейные врачи, учителя — как в детском саду, так и в школе, и, разумеется, этим занимаются и школьные медсестры”, — говорит Ким.​

Во время регулярного контроля здоровья школьные медсестры проверяют в том числе и общее здоровье ротовой полости и то, как чистятся зубы. “Отрадно признать, что у большинства детей зубы в порядке и кариес беспокоит, например, в нашей школе только каждого десятого ребенка, но, разумеется, наша общая задача — еще больше снизить этот показатель”, — говорит Ким.​

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По-прежнему у учеников начальной школы проблемой является регулярная чистка зубов и здесь ключевая роль у родителей. “Тех учащихся, кто чистят зубы вместо двух рекомендованных только один раз в день, примерно 40%. Ученики 1 класса находятся под тщательным контролем своих родителей, поэтому эти дети хорошо чистят зубы, но, например, у школьников 3 класса проблем с зубами заметно больше, поскольку их личное чувство ответственности за свое здоровье еще слабое, а родители контролируют их уже меньше”, — поясняет Ольга Ким. “Поэтому важно время от времени родителям проверять и направлять своих детей, которые уже постарше”.​

Обязательно нужно помнить о зубной нити. “Зубная щетка в одиночку не может вычистить все поверхности зубов. Правильную технику использования зубной нити может показать зубной врач, но родитель дома должен следить за тем, использует все же его ребенок зубную нить и делает ли это верно, чтобы это принесло максимум пользы”, — советует Ким.​

Школьная медсестра рекомендует для пробуждения интереса к чистке зубов у маленьких детей использовать интересные детские зубные щетки и пасты. “Еще лучше, если ребенок может выбрать их сам — так он сразу вовлекается в этот процесс”, — рассказывает Ким. “Также ребенок мог бы выбрать себе “друга для чистки зубов” — маму, папу или же старшего брата или сестру, которые сидели бы с ним в ванной и наблюдали бы за тем, как проходит чистка зубов, могли бы контролировать время с помощью песочных часов и оценивали бы результат”.

Помимо чистки зубов, большая роль в поддержании здоровья зубов у питания. “Стоит придерживаться т. н. сахарных часов, согласно которым между приемами пищи должно быть не менее трех часов, во время которых жажду утолять можно водой. Сладкое можно есть только после основного приема пищи”, — поясняет Ким. “Частые перекусы провоцируют постоянную кислотную атаку на зубы, последствиям чего может стать кариес”.​

Как и взрослые, дети должны посещать зубного врача минимум раз в год. “Визит к стоматологу нельзя откладывать до того, как дырка в зубе уже причиняет боль. Отследить возможные большие проблемы можно только благодаря регулярному контролю”, — подчеркивает Ким.​

Ольга Ким, которая является одной из 80 школьных медсестер, которые трудятся в целевом учреждении Tallinna Koolitervishoid, особенно отмечает, что для ребенка лучшим примером являются его родители. “Если мы, взрослые, сами придерживаемся золотых правил гигиены ротовой полости и питаемся согласно “сахарных часов”, то это передается и детям. Так мы прививаем на всю жизнь хорошие привычки”, — говорит Ким.​

Школьная медсестра советует родителям вместе с детьми изучить портал Suukool, на котором собрано много полезной информации о здоровье полости рта.​

5 золотых правил гигиены ротовой полости​:

1. Чисти зубы минимум дважды в день — утром и вечером​
2. Используй обязательно зубную нить, которая помогает очистить те места, которые не может щетка.​
3. Посещай стоматолога минимум раз в год, чтобы на ранней стадии выявить возможные проблемы.​
4. В питании придерживайся “сахарных часов”.​
5. Наиболее дружелюбный для зубов способ утолить жажду — это вода!

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