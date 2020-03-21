Школьная медсестра: около 40% учеников чистят зубы лишь один раз в день​

“Напоминание о важности гигиены ротовой полости и возникновение благодаря этому хороших привычек у детей — все это командная работа, большую роль в которой играют не только зубные врачи, но и родители, семейные врачи, учителя — как в детском саду, так и в школе, и, разумеется, этим занимаются и школьные медсестры”, — говорит Ким.​

Во время регулярного контроля здоровья школьные медсестры проверяют в том числе и общее здоровье ротовой полости и то, как чистятся зубы. “Отрадно признать, что у большинства детей зубы в порядке и кариес беспокоит, например, в нашей школе только каждого десятого ребенка, но, разумеется, наша общая задача — еще больше снизить этот показатель”, — говорит Ким.​

По-прежнему у учеников начальной школы проблемой является регулярная чистка зубов и здесь ключевая роль у родителей. “Тех учащихся, кто чистят зубы вместо двух рекомендованных только один раз в день, примерно 40%. Ученики 1 класса находятся под тщательным контролем своих родителей, поэтому эти дети хорошо чистят зубы, но, например, у школьников 3 класса проблем с зубами заметно больше, поскольку их личное чувство ответственности за свое здоровье еще слабое, а родители контролируют их уже меньше”, — поясняет Ольга Ким. “Поэтому важно время от времени родителям проверять и направлять своих детей, которые уже постарше”.​

Обязательно нужно помнить о зубной нити. “Зубная щетка в одиночку не может вычистить все поверхности зубов. Правильную технику использования зубной нити может показать зубной врач, но родитель дома должен следить за тем, использует все же его ребенок зубную нить и делает ли это верно, чтобы это принесло максимум пользы”, — советует Ким.​