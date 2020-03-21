Школьная медсестра: около 40% учеников чистят зубы лишь один раз в день​

Школьная медсестра рекомендует для пробуждения интереса к чистке зубов у маленьких детей использовать интересные детские зубные щетки и пасты. “Еще лучше, если ребенок может выбрать их сам — так он сразу вовлекается в этот процесс”, — рассказывает Ким. “Также ребенок мог бы выбрать себе “друга для чистки зубов” — маму, папу или же старшего брата или сестру, которые сидели бы с ним в ванной и наблюдали бы за тем, как проходит чистка зубов, могли бы контролировать время с помощью песочных часов и оценивали бы результат”.
Помимо чистки зубов, большая роль в поддержании здоровья зубов у питания. “Стоит придерживаться т. н. сахарных часов, согласно которым между приемами пищи должно быть не менее трех часов, во время которых жажду утолять можно водой. Сладкое можно есть только после основного приема пищи”, — поясняет Ким. “Частые перекусы провоцируют постоянную кислотную атаку на зубы, последствиям чего может стать кариес”.
Как и взрослые, дети должны посещать зубного врача минимум раз в год. “Визит к стоматологу нельзя откладывать до того, как дырка в зубе уже причиняет боль. Отследить возможные большие проблемы можно только благодаря регулярному контролю”, — подчеркивает Ким.
Ольга Ким, которая является одной из 80 школьных медсестер, которые трудятся в целевом учреждении Tallinna Koolitervishoid, особенно отмечает, что для ребенка лучшим примером являются его родители. “Если мы, взрослые, сами придерживаемся золотых правил гигиены ротовой полости и питаемся согласно “сахарных часов”, то это передается и детям. Так мы прививаем на всю жизнь хорошие привычки”, — говорит Ким.
Школьная медсестра советует родителям вместе с детьми изучить портал Suukool, на котором собрано много полезной информации о здоровье полости рта.
5 золотых правил гигиены ротовой полости:
1. Чисти зубы минимум дважды в день — утром и вечером
2. Используй обязательно зубную нить, которая помогает очистить те места, которые не может щетка.
3. Посещай стоматолога минимум раз в год, чтобы на ранней стадии выявить возможные проблемы.
4. В питании придерживайся “сахарных часов”.
5. Наиболее дружелюбный для зубов способ утолить жажду — это вода!
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