Причина пищевых капризов беременных: это не потому, что их организму чего-то не хватает

Что стоит за странными пищевыми причудами беременных? Скорее всего, совсем не то, о чем мы привыкли думать, утверждает BBC.

Все мы тысячу раз слышали истории про беременную, которой среди ночи так захотелось соленого огурчика с мороженым, что она отправила мужа на поиски вожделенных продуктов. Или которой страстно хочется шоколада — но не любого, а именно такого, который не найти в магазинах поблизости.

Впрочем, почему же “слышали”? Возможно, вы сами испытывали необъяснимое желание съесть нечто особенное, когда были беременны.

Часто пытаются объяснить это тем, что пищевые капризы беременных происходят из-за того, что их организму (или организму развивающегося плода) вдруг потребовались определенные питательные вещества, и в таком объяснении даже есть что-то привлекательное, умиляющее.

В конце концов, вынашивать ребенка — процесс трудный, долгий, не всегда приятный и порой загадочный. И если у жгучего желания срочно съесть бургер, а то и два, имеется такая веская причина — что ж, так тому и быть.

Однако если взглянуть на научные исследования этого феномена, все оказывается гораздо более сложным и увлекательным.

Исследователи обнаружили, что пищевые капризы беременных (как понятие) существовали далеко не во всех культурах.

И в тех неанглоязычных странах, в которых беременные женщины иногда сообщают о своих внезапно возникших пищевых желаниях, они хотят совершенно иного, чем, например, женщины в США и Великобритании. Скажем, в Японии чаще всего им хочется такой прозаической вещи, как рис.

Идем дальше: исследования, в ходе которых пытались выяснить, получает ли организм из тех продуктов, которые чаще всего так хотят съесть беременные, особенные питательные вещества, что ему необходимы, не нашли этому никакого подтверждения.

Фактически женщины, которые сообщали о непреодолимом желании что-то съесть, набирали из-за этого гораздо больше веса, чем считается здоровым при беременности, что могло привести к большему количеству осложнений.

Это, впрочем, означает не то, что женщины выдумывают все свои желания. А то, что причины их капризов совершенно иные, они диктуются не биохимической нуждой.

Помочь может понимание того, почему людям вообще внезапно хочется той или иной пищи, полагает Джулия Хормс, профессор психологии Университета штата Нью-Йорк в Олбани, исследующая пищевые капризы на разнообразном материале.

Например, по ее словам, около 50% женщин в США сообщают о страстном желании есть шоколад в течение недели, предшествующей месячным.

Ученые решили разобраться, связано ли такое желание с некими питательными веществами в шоколаде, важными для менструации, или же оно отражает гормональные изменения.

В одном из экспериментов психолог давал женщинам коробку и просил съесть ее содержимое, когда вдруг приспичит что-то съесть.

Käsitööšokolaad, šokolaadijoogid, šokolaad Foto: Sven Arbet

В некоторых коробках был молочный шоколад, в котором присутствуют все обычные ингредиенты шоколада и который к тому же дает приятное ощущение тающей во рту сладости.

В других — белый шоколад, не содержащий твердых веществ какао (которые придают молочному и темному шоколаду темную окраску), но все равно имеющий приятную фактуру.

В третьих — конфеты из какао со всеми питательными веществами какао, но не дающие того приятного ощущения во рту, которое дает шоколад.

Выяснилось, что белый шоколад имел наибольший успех в удовлетворении желаний, и это говорит о том, что капризы не подстегиваются какими-то особо полезными ингредиентами какао.

В других исследованиях “шоколадных капризов” не было обнаружено их связи с уровнем гормонов.

На самом деле женщины и в период климакса продолжали испытывать желание есть шоколад, подчеркивает Хормс, они просто начинали приписывать это другим причинам.

Всё это подводит нас к тому, что источник пищевых капризов — в психологии или в культурных традициях. Острое желание съесть печенье, плитку шоколада или пачку чипсов может родиться просто как мысль, а затем расти все больше и больше, превращаясь в навязчивую идею, которой трудно противостоять.

В то же время мысли о чем-то вкусненьком могут соседствовать с чувством вины.

“В этом есть определенная неоднозначность, — рассуждает Хормс. — С одной стороны, тот же шоколад несомненно вкусен по определению, а с другой — культура, в которой я живу, говорит мне, что я не должна его есть. Мне по-настоящему его хочется, а нельзя…” И это имеет свои последствия.

В частности, если ты долго сдерживаешь себя и у тебя в голове уже сформировался барьер (тебе не позволено есть эту пищу!), будет крайне трудно устоять и не потерять контроль над своими желаниями, когда ты дорвешься до запретного лакомства.

И тогда, съев кусочек торта, ты, вместо того чтобы почувствовать удовлетворение и заняться чем-то другим, съедаешь еще три куска.

Масла в огонь подливает еще и то, что женщины во время беременности могут ограничивать себя в определенной еде — либо придерживаясь более здоровой диеты, либо следуя рекомендациям врача.

Foto: Raivo Tasso

Все перечисленные обстоятельства рождают — по крайней мере, в некоторых странах мира — ситуации, в которых пищевые капризы возникают более часто и с большей вероятностью, их труднее контролировать, что может привести, скажем, к набору лишнего веса.

Кроме того, во время беременности капризы женщины в еде не принято осуждать.

“В нашей культуре есть определенные моменты и жизненные ситуации, когда женщин не принято осуждать за то, что они едят пищу, которой обычно положено сторониться, — говорит Хормс. — Например, такими ситуациями в обществе считаются предменструальный синдром и беременность”.

Понимание того, что именно ведет к острому желанию что-то съесть, может предотвратить переход от простой мысли о пирожном к обжираловке пирожными, подчеркивает Хормс.

Один способ — использовать отвлекающие факторы, как визуальные, так и, например, обонятельные. Другой — с помощью самосозерцания и осознанности, достигаемых в медитации, признать наличие желания и дать ему уйти, отпустить его.

Профессор Хормс также рекомендует, если вам, например, сильно хочется шоколада, купить плитку очень высокого качества и ежедневно съедать по паре кусочков, таким образом не давая пищевому капризу превратиться в одержимость и подчинить вас себе.

Что же касается пищевых капризов во время беременности, то здесь может играть дополнительную роль культурный фактор: беременность для женщины — это очень напряженное время, и пройти его без чьей-то помощи бывает трудно.

Исследование, в котором приняли участие женщины Танзании, сообщавшие ученым о своем остром желании поесть мяса, рыбы, продуктов из зерна, фруктов и овощей, показало: когда женщина получала желаемое, она воспринимала это как знак поддержки со стороны мужа и семьи.

И в самом деле, чтобы принести во втором часу ночи своей беременной жене соленых огурчиков, требуется немало самоотверженности, которая доказывает: человек по-настоящему заботится о жене.

Хотя соленые огурчики сами по себе отличная вещь, тот факт, что ваш любимый принес их вам и думал о вас, придает им дополнительную ценность.