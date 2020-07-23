Опасное сочетание: жирная пища и антибиотики могут вызвать серьезные проблемы

В исследовании принимали участие 43 здоровых человека и 49 пациентов с диагностированным синдромом раздраженного кишечника (СРК) — заболеванием, при котором наблюдаются регулярные приступы болей в животе, дискомфорта, вздутия и диареи. Если эти симптомы сопровождаются воспалением слизистой оболочки кишечника и характерными изменениями в композиции кишечной микробиоты (сообщества микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте), то речь идет о высоком риске перехода СРК в гораздо более серьезную хроническую болезнь, поражающую стенки кишечника — воспалительное заболевание кишечника (ВЗК). К ВЗК относятся болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. Среди участников с СРК высокая предрасположенность к развитию ВЗК (пре-ВЗК) наблюдалась у 19 пациентов.

Ученые установили, что риск пре-ВЗК резко возрастает, если сочетать прием антибиотиков с жирной пищей. Так, у тех участников, кто ел много жирного и когда-либо принимал антибиотики, вероятность развития пре-ВЗК была в 8,6 раза выше, чем у тех, кто никогда не принимал антибиотики и в чьем рационе было мало жирной пищи.

Кроме того, жирная пища и антибиотики повышают риск пре-ВЗК и сами по себе, выяснили исследователи. Расчеты показали, что у участников с максимальным содержанием жира в диете шансы на развитие воспаления слизистой кишечника оказались примерно в 2,8 раза выше, чем у людей с минимальным уровнем потребления жирных продуктов. А у тех, кто в течение жизни принимал антибиотики, вероятность пре-ВЗК в 3,9 раза выше, чем у тех, кто эти препараты не принимал, вне зависимости от типа питания.

Для того, чтобы разобраться в причинах того, почему сочетание жирной пищи и антибиотиков оказывает столь негативное воздействие на слизистую кишечника, ученые провели серию экспериментов на мышах. Выяснилось, что такая комбинация нарушает функцию митохондрий в клетках слизистой, блокируя их способность сжигать кислород. В результате клетки потребляют меньше кислорода, и в кишечнике образуется избыточное содержание молекул этого элемента. Такая среда становится некомфортной для полезных кишечных бактерий, что приводит к нарушению баланса микробиоты — в кишечнике начинают процветать энтеробактерии, вызывающие воспаление.