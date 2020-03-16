Коронавирус научил финнов мыть руки и чихать правильно – число заболевших сезонным гриппом резко снизилось

Эпидемия обыкновенного гриппа в этом году оказалась гораздо менее серьезной, нежели в прошлом. В этот осенне-зимний сезон количество случаев заболевания было ниже среднего, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

По сообщению THL, в этом году было зафиксировано на 3000 меньше заболевших гриппом А, чем в прошлом году.

- В этом году не наблюдалось никакого пика случаев заражения гриппом. В ходе самых массовых эпидемий в среднем наблюдается более 2000 случаев заражения в неделю, а в этом году в самое оживленное время было зафиксировано около 1000 случаев, — говорит специалист отдела микробиологии THL Ниина Иконен.

Финны перестали пожимать руки и обниматься

Главный врач дежурного отдела Больницы Кюменлааксо Киммо Салмио говорит, что в этом году ситуация с гриппом действительно была менее серьезной.

Он считает, что причинами такой положительной тенденции могут быть рост количества привитых граждан, более слабые вирусы, а также улучшение гигиены.

Появился корорнавирус, грипп уступил

Первый случай заражения финна коронавирусом был подтвержден в конце февраля. THL стал давать гражданам инструкции по соблюдению личной гигиены, чтобы эффективно предотвратить распространение вируса.

Люди стали активнее мыть руки на рабочих местах, в детских садах и школах. Кроме того, в публичных местах и на мероприятиях стали появляться антисептики для рук и другие средства защиты.

Примерно одновременно с первым случаем заражения коронавирусом количество заболеваний гриппом стало явно снижаться.

На прошлой неделе было зафиксировано 1043 случая заражения гриппом А и Б.