16.03.2020, 17:25

Коронавирус научил финнов мыть руки и чихать правильно – число заболевших сезонным гриппом резко снизилось

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Коронавирус научил финнов мыть руки и чихать правильно – число заболевших сезонным гриппом резко снизилось
Фото автора Polina Tankilevitch: Pexels

По сообщению Ведомства здравоохранения и социального развития THL, число заболевших обычным гриппом стало снижаться тогда, когда стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Финляндии, пишет yle.fi.

Эпидемия обыкновенного гриппа в этом году оказалась гораздо менее серьезной, нежели в прошлом. В этот осенне-зимний сезон количество случаев заболевания было ниже среднего, сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

По сообщению THL, в этом году было зафиксировано на 3000 меньше заболевших гриппом А, чем в прошлом году.

- В этом году не наблюдалось никакого пика случаев заражения гриппом. В ходе самых массовых эпидемий в среднем наблюдается более 2000 случаев заражения в неделю, а в этом году в самое оживленное время было зафиксировано около 1000 случаев, — говорит специалист отдела микробиологии THL Ниина Иконен.

Финны перестали пожимать руки и обниматься

Главный врач дежурного отдела Больницы Кюменлааксо Киммо Салмио говорит, что в этом году ситуация с гриппом действительно была менее серьезной.

Он считает, что причинами такой положительной тенденции могут быть рост количества привитых граждан, более слабые вирусы, а также улучшение гигиены.

Появился корорнавирус, грипп уступил

Первый случай заражения финна коронавирусом был подтвержден в конце февраля. THL стал давать гражданам инструкции по соблюдению личной гигиены, чтобы эффективно предотвратить распространение вируса.

Люди стали активнее мыть руки на рабочих местах, в детских садах и школах. Кроме того, в публичных местах и на мероприятиях стали появляться антисептики для рук и другие средства защиты.

Примерно одновременно с первым случаем заражения коронавирусом количество заболеваний гриппом стало явно снижаться.

На прошлой неделе было зафиксировано 1043 случая заражения гриппом А и Б.

По словам Нинны Иконен, однозначную причину сокращения случаев заболевания гриппом назвать трудно. Она, однако, отмечает, что не следует преуменьшать значение гигиены. Второй причиной может быть то, что штамм вируса гриппа в этом году не сильно отличается от вирусов, против которых привиты многие финны.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!