Коронавирус и грипп: как защититься от двойной угрозы?

Борьба с коронавирусом в ближайшее время может осложниться сезонной вспышкой гриппа. Что произойдет, если организм человека одновременно атакуют оба вируса? Можно ли этого избежать? Разбиралась редакция DW.
До победы над коронавирусом еще далеко, но борьба с ним может осложниться новой проблемой: сезонное похолодание, которое традиционно сопровождается вспышками простудных заболеваний, означает, что вскоре нам предстоит столкнуться с очередной волной гриппа. На данный момент в мире нет опыта лечения пациентов, одновременно заразившихся и гриппом, и атипичной пневмонией COVID-19, поэтому ученые могут только предполагать, чем это грозит.
Почему нужно сделать прививку от гриппа
В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, ежегодно заболевают гриппом от пяти до двадцати процентов населения страны. Грипп особенно опасен из-за развивающихся осложнений, которые могут привести к летальному исходу. Но заболевание гриппом можно предотвратить, сделав прививку. Вакцины от гриппа каждый год обновляют, что позволяет адаптировать их к мутациям вируса. А вакцинация не дает вирусу развиться.
Прививка против гриппа на фоне пандемии коронавируса важна еще и потому, что она позволяет с большей точностью установить диагноз при сходных признаках заболеваний. “Как для гриппа, так и для коронавируса характерны такие симптомы, как высокая температура, кашель, боли в горле, — говорит сотрудник немецкого Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний Жерар Краузе (Gerárd Krause). — И если эти симптомы наблюдаются у человека, сделавшего прививку от гриппа, то высока вероятность того, что он заразился не гриппом, а коронавирусом”.
Ответа на вопрос, может ли прививка против гриппа облегчить течение болезни COVID-19, пока нет. “Полностью этого исключить нельзя. Но подтверждений этому с точки зрения иммунологии, насколько я знаю, до сих пор нет”, — говорит Жерар Краузе.
Сейчас уже установлено, что новый вирус SARS-CoV-2 ведет себя по-разному в зависимости от времени года. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, в целом более агрессивны зимой: холодный и сухой воздух — идеальное условие для их распространения. К тому же в холодное время года гораздо реже проветриваются закрытые помещения, что также способствует более активному распространению аэрозольных вирусов — как SARS-CoV-2, так и вируса гриппа.
Но от коронавируса, в отличие от гриппа, нельзя защититься с помощью вакцинации. Большинство экспертов сходятся во мнении, что вакцина против SARS-CoV-2 едва ли появится на рынке до новой волны гриппа. Но даже если она будет сертифицирована и запущена в массовое производство, все равно останется множество открытых вопросов, затрудняющих процесс вакцинации в этом сезоне.
Правила гигиены защищают и от гриппа, и от коронавируса
Ученые допускают, что заболевание гриппом может нейтрализовать заражение коронавирусом, поскольку один вирус “вытесняет” из организма другой. Но известны случаи и так называемой ко-инфекции, когда вирусы взаимно усиливают действие друг друга. Поэтому нельзя полностью исключить и возможность того, что заболевание гриппом еще больше усилит риск заражения коронавирусом.
Эпидемиолог Краузе, к примеру, предполагает, что иммунная система, ослабленная борьбой с вирусом гриппа, может сделать человека более восприимчивым к инфекции SARS-CoV-2. Впрочем, точных знаний о том, что произойдет, если вспышка сезонного гриппа наложится на пандемию SARS-CoV-2, у ученых пока что нет. Как и понимания того, насколько тяжело будет протекать болезнь у человека, зараженного обоими вирусами.
По словам Краузе, в этом сезоне нужно быть готовым к возможности заразиться всеми тремя заболеваниями: простудой, гриппом и коронавирусом. При банальной простуде поможет постельный режим, горячий чай и таблетки против кашля. От гриппа защитит прививка. Что же касается коронавируса, остается надеяться, что заболевание будет протекать в относительно легкой форме. Вирусолог Хендрик Штрек (Hendrik Streeck) в беседе с DW подчеркивает: чем больше был уровень вирусной нагрузки при заражении SARS-CoV-2, тем тяжелее будет протекать заболевание COVID-19.
Снизить вирусную нагрузку помогают элементарные правила гигиены. К ним относятся регулярное мытье рук, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и ношение защитных масок. Эти меры предосторожности уменьшают вероятность соприкосновения не только с коронавирусом, но и с вирусами гриппа. “Гигиенические меры предосторожности против COVID-19 уменьшают вероятность распространения гриппа, — убежден Жерар Краузе. — А взаимодействие вирусов SARS-CoV-2 и гриппа на иммунологическом уровне, возможно, удастся установить в уже ближайшее время”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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