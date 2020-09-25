Коронавирус и грипп: как защититься от двойной угрозы?

До победы над коронавирусом еще далеко, но борьба с ним может осложниться новой проблемой: сезонное похолодание, которое традиционно сопровождается вспышками простудных заболеваний, означает, что вскоре нам предстоит столкнуться с очередной волной гриппа. На данный момент в мире нет опыта лечения пациентов, одновременно заразившихся и гриппом, и атипичной пневмонией COVID-19, поэтому ученые могут только предполагать, чем это грозит.

Почему нужно сделать прививку от гриппа

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, ежегодно заболевают гриппом от пяти до двадцати процентов населения страны. Грипп особенно опасен из-за развивающихся осложнений, которые могут привести к летальному исходу. Но заболевание гриппом можно предотвратить, сделав прививку. Вакцины от гриппа каждый год обновляют, что позволяет адаптировать их к мутациям вируса. А вакцинация не дает вирусу развиться.

Прививка против гриппа на фоне пандемии коронавируса важна еще и потому, что она позволяет с большей точностью установить диагноз при сходных признаках заболеваний. “Как для гриппа, так и для коронавируса характерны такие симптомы, как высокая температура, кашель, боли в горле, — говорит сотрудник немецкого Центра имени Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний Жерар Краузе (Gerárd Krause). — И если эти симптомы наблюдаются у человека, сделавшего прививку от гриппа, то высока вероятность того, что он заразился не гриппом, а коронавирусом”.

Ответа на вопрос, может ли прививка против гриппа облегчить течение болезни COVID-19, пока нет. “Полностью этого исключить нельзя. Но подтверждений этому с точки зрения иммунологии, насколько я знаю, до сих пор нет”, — говорит Жерар Краузе.

Сейчас уже установлено, что новый вирус SARS-CoV-2 ведет себя по-разному в зависимости от времени года. Вирусы, вызывающие респираторные заболевания, в целом более агрессивны зимой: холодный и сухой воздух — идеальное условие для их распространения. К тому же в холодное время года гораздо реже проветриваются закрытые помещения, что также способствует более активному распространению аэрозольных вирусов — как SARS-CoV-2, так и вируса гриппа.