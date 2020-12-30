Как встретить Новый год и не заразиться коронавирусом. Семь советов

Такого Рождества и Нового года в новейшей истории человечества еще не было, и оно запомнится надолго своими ограничениями

Из-за пандемии коронавируса празднование Рождества и Нового года в этом году проходит весьма необычно. Традиционное застолье с близкими и дальними родственниками всех возрастов в нынешних обстоятельствах - идеальная среда для распространения инфекции.

Один из самых надежных способов сделать так, чтобы наши близкие не заболели, — не праздновать вместе. Всемирная организация здравоохранения рекомендует в этом году обратиться к технологиям и встретить праздник, общаясь виртуально.

Но что если вы все же решили праздновать не в интернете, а в реальной жизни?

ВОЗ рекомендует отмечать праздники в этом году виртуально Getty Images

1. Сократите масштабы и продолжительность встречи



Постарайтесь, чтобы число гостей было минимальным, особенно если к вам придут люди, не являющиеся частью вашего близкого круга общения. Чем меньше времени они проведут друг с другом, тем меньше вероятность заразиться.

"В такие времена лучше собраться только своей семьей, а празднование с родственниками компаниями свыше десяти человек оставить на потом", - рекомендует Джулиана Лапа, специалист по инфекционным заболеваниям Университета Бразилии.

Краткосрочные визиты, социальная дистанция и маски более уместны в сложившейся ситуации, чем привычные встречи, говорит она.



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Ее коллега Эстево Урбано подчеркивает, что пожилые люди, а также страдающие ожирением, сахарным диабетом, гипертонией и заболеваниями легких должны избегать компаний.

"Эти категории людей находятся в самой глубокой изоляции и больше всех нуждаются в заботе, но именно им необходимо проявлять самую большую осторожность", - считает доктор Урбано.

2. Усиленная вентиляция



Даже самое незначительное дуновение воздуха рассеивает капли, несущие в себе вирус. Поэтому сад, патио или просторная веранда больше подходят для проведения праздника. Если гости собрались в квартире, откройте как можно больше окон.

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Специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США также рекомендуют использовать вентилятор, который можно закрепить в окне. Благодаря этому методу в комнате улучшится циркуляция воздуха без необходимости создавать сквозняк.

3. Маски и социальная дистанция



Эксперты советуют находиться в масках постоянно и снимать их только во время еды. Поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем, когда мы кашляем, смеемся или разговариваем, они также рекомендуют не включать громко музыку, чтобы гостям не пришлось перекрикивать шум, распыляя вокруг себя больше капель слюны.

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Ни одна из перечисленных выше мер не отменяет необходимости соблюдать социальную дистанцию между людьми, не проживающими по одному адресу.

4. Ешьте по очереди



Застолье - наиболее рискованная часть праздника, потому что собравшиеся собираются рядом друг с другом и снимают маски.

Не следует дотрагиваться до одной и той же посуды или делиться приборами. Специалисты рекомендуют не садиться всем сразу за стол, а разделиться по семьям или группам из одного круга общения (социального пузыря, как это называют в Британии).

Если в вашем доме есть место для нескольких столов - это идеальный вариант.

Избегайте за столом эмоциональных дискуссий, чтобы, как говорится, не брызгать слюной Getty Images

"Очень важно вести себя осторожно рядом с теми, кто не хочет быть в маске. Люди без каких-либо симптомов могут распространять вирус и даже не подозревать об этом", - предупреждает специалист инфекционной больницы в Сан-Паулу Жак Штайнбок.

5. Избегайте поездок



Это самое лучшее, что можно сделать для предотвращения заболевания. Но если вам совершенно необходимо куда-то поехать, собственная машина гораздо предпочтительнее общественного транспорта, где вместе с вами едут сотни человек.



6. Если у вас появились симптомы, оставайтесь дома



Если вы не находитесь в самоизоляции и все-таки намерены отметить Рождество в компании, постарайтесь сделать тест за несколько дней до празднования.

Внимательно прислушивайтесь к себе на предмет симптомов Covid-19, и если вам кажется, что что-то не так, не подвергайте риску ваших друзей и родных - оставайтесь дома.



Пожилым людям особенно важно не быть одним в праздники, но именно им необходимо особенно беречься Getty Images

"Очень важно отнестись серьезно даже к малейшим симптомам. Многие могут не обратить внимание на легкий кашель или насморк, но это не шутки, и даже при легких проявлениях следует сидеть дома", - говорит доктор Джулиана Лапа.

7. Будьте бдительны



После месяцев разлуки близкие люди, конечно, захотят расслабиться и отдохнуть в компании друг друга, но слишком расслабляться нельзя. Особенно если на праздничном столе есть алкоголь, который притупляет бдительность.

По словам Эстево Урбано из Бразильского университета, послабления, которые каждый человек захочет позволить себе в Рождество, могут привести к неоправданным смертям после праздника.

"Это как проиграть матч в добавленное время. Вакцина уже рядом. Надо приложить усилия и быть очень осторожными в это Рождество", - говорит ученый.