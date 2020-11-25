Как укрепить легкие для дыхания в маске

Диафрагмальное дыхание





Это дыхание животом, которое может помочь укрепить мышцы диафрагмы, что, в свою очередь, дает легким функционировать более эффективно. Процесс задействует диафрагму и помогает легким наполниться воздухом, как бы опуская воздух вниз, а затем выталкивая его из легких при движении в обратном направлении.



Физические нагрузки





Когда мы тренируемся, тело более эффективно доставляет кислород в кровоток для его перевозки к мышцам. Если мы регулярно занимаемся спортом, мышцам требуется меньше кислорода и углекислого газа, что помогает укрепить легкие.



Увлажнение





Важно пить достаточное количество воды, так как обезвоживание может привести к сгущению слизи. А это ухудшает дыхание и делает нас уязвимыми перед болезнями и аллергиями.



Улучшение осанки



Плохая осанка может повлиять на здоровье легких. Несколько исследований показали, что неправильная осанка снижает емкость легких, что приводит к респираторным заболеваниям. Сидите и стойте прямо, не сгибая спину, держите грудь приподнятой.



Антиоксиданты





Согласно опубликованному в Maedica — Journal of Clinical Medicine исследованию, содержащие антиоксиданты фрукты и овощи могут защитить легкие от окислительных повреждений, поддерживая нормальную влажность поверхностей дыхательных путей. Ягоды, фрукты, орехи, шоколад, красное вино, зеленый чай, помидоры, продукты, богатые витамином С и Е, являются одними из лучших источников антиоксидантов, которые можно включить в рацион.



Отказ от курения





Курение повышает риск патологий легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких. Когда вы курите, то вдыхаете тысячи химических веществ, включая никотин, углекислый газ и смолы, которые могут повредить легкие. Независимо от возраста и стажа курения, отказ от сигарет поможет укрепить легкие, пишет The Health Site.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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