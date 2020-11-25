Как укрепить легкие для дыхания в маске
Многие люди ощущают сильный дискомфорт при использовании медицинских масок — им тяжело дышать. О некоторых способах укрепить легкие рассказывает MedikForum.
Многие люди ощущают сильный дискомфорт при использовании медицинских масок — им тяжело дышать. О некоторых способах укрепить легкие рассказывает MedikForum.
Это дыхание животом, которое может помочь укрепить мышцы диафрагмы, что, в свою очередь, дает легким функционировать более эффективно. Процесс задействует диафрагму и помогает легким наполниться воздухом, как бы опуская воздух вниз, а затем выталкивая его из легких при движении в обратном направлении.
Когда мы тренируемся, тело более эффективно доставляет кислород в кровоток для его перевозки к мышцам. Если мы регулярно занимаемся спортом, мышцам требуется меньше кислорода и углекислого газа, что помогает укрепить легкие.
Важно пить достаточное количество воды, так как обезвоживание может привести к сгущению слизи. А это ухудшает дыхание и делает нас уязвимыми перед болезнями и аллергиями.
Плохая осанка может повлиять на здоровье легких. Несколько исследований показали, что неправильная осанка снижает емкость легких, что приводит к респираторным заболеваниям. Сидите и стойте прямо, не сгибая спину, держите грудь приподнятой.
Согласно опубликованному в Maedica — Journal of Clinical Medicine исследованию, содержащие антиоксиданты фрукты и овощи могут защитить легкие от окислительных повреждений, поддерживая нормальную влажность поверхностей дыхательных путей. Ягоды, фрукты, орехи, шоколад, красное вино, зеленый чай, помидоры, продукты, богатые витамином С и Е, являются одними из лучших источников антиоксидантов, которые можно включить в рацион.
Курение повышает риск патологий легких, таких как хроническая обструктивная болезнь легких. Когда вы курите, то вдыхаете тысячи химических веществ, включая никотин, углекислый газ и смолы, которые могут повредить легкие. Независимо от возраста и стажа курения, отказ от сигарет поможет укрепить легкие, пишет The Health Site.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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