Как различить COVID-19, грипп и простуду
Симптомы могут быть похожи, но порядок, скорость появления, а также их продолжительность отличаются, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.
Симптомы могут быть похожи, но порядок, скорость появления, а также их продолжительность отличаются, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.
COVID-19 или всего лишь обычная простуда? А может это грипп? Этими тревожными вопросами задаются сейчас многие люди, почувствовав себя неважно. Симптомы этих болезней действительно бывает довольно трудно различить. Однако у каждой есть свои особенности, на которые стоит ориентироваться.
Так, исследователи из Университета Южной Калифорнии, статья которых была опубликована в журнале Frontiers in Public Health, предлагают обратить особое внимание на порядок появления симптомов. COVID-19 обычно начинается с повышения температуры, и только потом появляется кашель. А для сезонного гриппа типичен обратный порядок — сначала кашель, и только потом температура. А простуда, то есть острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), чаще всего начинается с боли в горле.
Однако вполне возможны индивидуальные вариации — у многих пациентов с COVID-19 так и не поднимается температура, а у части пациентов с гриппом не бывает кашля. Поэтому помочь разобраться могут другие характеристики — скорость появления симптомов и их продолжительность.
”COVID-19 обычно развивается более постепенно, чем грипп, который, как правило, начинается очень резко.
Хотя у некоторых людей симптомы COVID-19 проявляются уже спустя два дня после заражения (в среднем промежуток между инфицированием и появлением симптомов составляет пять дней), человек может чувствовать себя больным целых две недели, а то и дольше. Все больше пациентов жалуется на “долгий ковид”, когда симптомы болезни не проходят месяцами.
При гриппе острая фаза болезни продолжается от одного до четырех дней. Большинство людей полностью выздоравливает за несколько дней, и даже в особо тяжелых случаях полное выздоровление занимает менее двух недель.
ОРВИ, или в просторечии простуда, как и COVID-19, часто начинается постепенно, но, как и грипп, достигает своего пика за два-три дня. Однако некоторые симптомы ОРВИ могут сохраняться дольше остальных: боль в горле — до восьми дней, головная боль — до девяти-десяти дней, а насморк, заложенность носа и кашель — более двух недель.
Самое важное при появлении любых симптомов — остаться дома и при необходимости связаться с семейным врачом.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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