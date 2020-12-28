Как питаться в новогодние праздники без вреда для здоровья? Лайфхаки от нутрициолога из Эстонии

Постарайтесь меньше времени уделять приготовлению блюд, готовьте простые блюда. Это будет в разы полезнее для вашей фигуры, чем меньше ингредиентов, тем ниже калорийность, и к тому же у вас останется больше свободного времени на более интересные занятия.

Что можно поставить на новогодний стол:

Тарелки: овощная, рыбная, мясная, фруктовая, сырная.

овощная, рыбная, мясная, фруктовая, сырная. Горячее блюдо: запеченное мясо, без маринадов. Это может быть рыба, телятина, мясо курицы (например, рулет с грибами), индейки, кролика.

запеченное мясо, без маринадов. Это может быть рыба, телятина, мясо курицы (например, рулет с грибами), индейки, кролика. Можно сделать пару видов канапе .

. Пару овощных салатов, например, салат из свеклы, чернослива, чеснока и салат из капусты, моркови, яблок и укропа.

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Как же быть с традиционными “оливье” и “селедка под шубой”?

- Рекомендую покупной майонез заменить домашним. Варианты ингредиентов для полезного майонеза:

● Натуральный или греческий йогурт + соль + горчица с хорошим составом.

● Половина авокадо + греческий или натуральный йогурт + сок половины лимона.

● Йогурт + зернистая горчица + обчная горчица + желток + сушеный чеснок.

● Йогурт + сок лимона + желток + горчица + оливковое масло.

● Йогурт + горчица + сушенный чеснок + оливковое масло.





Вариант рецепта:

- Консервированный горошек заменяем замороженным, отварным.

- Докторскую колбасу в оливье замените на куриное филе, нежирную телятину или индейку.

- Селедку лучше брать обычную, соленую, без уксуса, сахара и прочих добавок.

- При наличии аллергии на куриные яйца — замените перепелиными.

- В крабовом салате можно вместо “крабовых палочек” использовать крабовое мясо или отварного кальмара.

А в остальном в этих салатах нет ничего критичного для здоровья:

Картофель в холодном виде содержит резистентный крахмал, поэтому полезен для кишечника.

в холодном виде содержит резистентный крахмал, поэтому полезен для кишечника. Свекла и морковь имеют достаточно высокий гликемический индекс, но ввиду того, что эти салаты многие из нас употребляют в пищу только на новогодних праздниках, это допустимо.



- Очень хорошо, если на вашем столе будут ферментированные продукты: кимчи, квашеные огурцы, квашеная капуста, моченые яблоки и т. д.