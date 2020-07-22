Как не пропустить рак: симптомы, на которые важно обращать внимание

Симптомы рака

Онкологические заболевания могут быть самых разных видов и касаться работы различных органов — от мозга и желудка до костей и кожи. Соответственно, и симптомы у разных видов рака тоже разные. И если бы признаки онкологии были очевидными и понятными, то люди быстрее их замечали бы у себя и близких. На деле симптомы довольно общие, характерны для многих недугов.

Перечислим те, с которыми точно нужно обратиться к врачу и пройти обследование:

Сильные продолжительные головные боли;

Уплотнения в груди, изменение ореола соска, выделения из соска, не связанные с грудным вскармливанием;

Кровь в моче, кале;

Кровотечения из влагалища, не связанная с менструальными выделениями;

Продолжительный кашель без признаков простуды;

Боли в спине;

Боль между лопатками;

Повышенная температура на протяжении двух и более недель;

Увеличение лимфоузлов;

Резкая потеря веса без диеты;

Изменившиеся цвет и размер родинок;

Повышенная потливость, постоянная усталость.

Какие обследования нужны

Для постановки диагноза при вышеперечисленных симптомах важно обратиться к врачу. Для начала посетить терапевта, описать все беспокойства, после чего медик назначит общие анализы, а при необходимости отправит к профильному специалисту.

Для диагностики могут потребоваться следующие виды обследования:

МРТ, КТ;

Общий анализ крови на биохимию;

Анализы на онкомаркеры;

Биопсия.

Профилактика рака

Советы для снижения риска развития рака довольно банальны, но они работают. Медики рекомендуют отказаться от жирной, жареной, острой еды, особенно людям с избыточным весом, так как они находятся в группе риска. Курение также повышает вероятность онкологических новообразований в легких (на 30%), поэтому от вредной привычки придется отказаться.

Не советуется долго пребывать на солнце, особенно в период беременности, так как гормональные изменения способны увеличить риск подобных диагнозов. Отказ от грудного вскармливания способен привести к раку груди, так как лактационный период важен в профилактике онкологии молочных желез.

Длительный прием гормональных препаратов тоже негативно сказывается на здоровье. Разумеется, нельзя так просто отказаться от подобных медикаментов и во многом это зависит от вашего другого диагноза.