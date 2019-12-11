5 дел, которые точно не стоит делать перед Новым годом, или Как не устать накануне праздника

Наталья Карасева, журналист EST 2

Фото автора Jonathan Borba : Pexels

Декабрь — настолько же волшебный, насколько суетливый месяц. Мы стремимся успеть все на свете, чтобы к Новому году везде были “шик, блеск, красота”, море вкусной еды, красиво упакованные подарки и мы сами, нарядные и счастливые. С красиво написанным и четко продуманным планом на будущий год и светящимися глазами. Но потом вы понимаете, что что-то пошло не так… Как избежать суеты и начать наслаждаться декабрем? Срочно читаем и думаем.