11.12.2019, 11:42
5 дел, которые точно не стоит делать перед Новым годом, или Как не устать накануне праздника
Декабрь — настолько же волшебный, насколько суетливый месяц. Мы стремимся успеть все на свете, чтобы к Новому году везде были “шик, блеск, красота”, море вкусной еды, красиво упакованные подарки и мы сами, нарядные и счастливые. С красиво написанным и четко продуманным планом на будущий год и светящимися глазами. Но потом вы понимаете, что что-то пошло не так… Как избежать суеты и начать наслаждаться декабрем? Срочно читаем и думаем.
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